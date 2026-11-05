Ένα αινιγματικό κείμενο γεμάτο βαθύτερα νοήματα επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρία Αντωνά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Η παρουσιάστρια στάθηκε στα εμπόδια που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να βρίσκει κανείς την εσωτερική ορμή για να συνεχίζει ακόμα και όταν οι συνθήκες γίνονται ιδιαίτερα πιεστικές.

«Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη… αλλά είναι γεμάτη μικρούς λόγους για να συνεχίζεις, να επιλέγεις το φως, ακόμα κι όταν γύρω σου σκοτεινιάζει. Να βρίσκεις τη δύναμη να προχωράς, ακόμα κι όταν η ψυχή σου κουράζεται», σημείωσε η Μαρία Αντωνά, συμπληρώνοντας τη σκέψη της για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι δοκιμασίες:

«Να μη χάνεις την τρυφερότητά σου, όσα κι αν χρειάστηκε να ξεπεράσεις. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να βγεις αλώβητος από τις καταιγίδες. Είναι να μπορείς, μετά από όλα, να βλέπεις ακόμα την ομορφιά της ζωής»

Το τάιμινγκ της ανάρτησης και η δημόσια συγγνώμη

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση από τη Μαρία Αντωνά ήρθε μόλις δύο 24ωρα μετά τη δημόσια συγγνώμη που απηύθυνε η Ζήνα Κουτσελίνη στον αέρα της τηλεοπτικής της εκπομπής, όπου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να απολογηθεί στο κλείσιμο και όχι στην έναρξη της προβολής.

Παρά τη χρονική σύμπτωση, η Μαρία Αντωνά απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά ή να διευκρινίσει αν οι αναφορές της σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό της επικαιρότητας.