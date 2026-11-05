Η Τουρκία και το Ισραήλ μπορεί επισήμως να μην έχουν τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους το τελευταίο χρονικό διάστημα (σε αντίθεση με το παρελθόν), όμως σήμερα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα μετά τη συντριπτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Τα δύο κράτη, με τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην αμερικανική πολιτική σκηνή, θεωρούν ότι χάνουν τη στήριξη της Ουάσινγκτον, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις τους προς τους γείτονές τους.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά την Τουρκία, ο γνωστός σχολιαστής Μουράτ Γιετκίν γράφει στην ιστοσελίδα του ότι η ήττα του Τραμπ μετατράπηκε τελικά σε μια ψηφοφορία για την προεδρία του, ενώ εκτιμά ότι θα υπάρξουν και επιπτώσεις στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι σχέσεις των δύο χωρών θα μπορούσαν να ψυχρανθούν για άλλη μια φορά και ιδιαίτερα σε τρεις τομείς: στην εξασφάλιση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 και κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN, στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, όπως και στα της Ανατολικής Μεσογείου.

Όσον αφορά το Ισραήλ, η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ τονίζει ότι οι υποψήφιοι που εξέφρασαν άνευ όρων υποστήριξη στον σιωνισμό και υποστήριξαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή υπέστησαν βαριές ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι φιλοισραηλινοί πολιτικοί που υποστηρίχθηκαν από εκατομμύρια δολάρια από εβραϊκές ομάδες και λόμπι έχασαν, ενώ εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη Γάζα βγήκαν νικητές, έγραψε η Deutsche Welle.

«Ένα χαστούκι στο πρόσωπο για τον νταή», είναι ο τίτλος της αριστερής Εβρενσέλ με αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ, που συμμετείχε στη γενοκτονία του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, επιτέθηκε στο Ιράν σε έναν πόλεμο που σκότωσε χιλιάδες αμάχους, απήγαγε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, έσφιξε τη θηλιά γύρω από την Κούβα και υποστήριξε δεσποτικά καθεστώτα και αντιδραστικές πολιτικές, υπέστη συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ και το κόμμα του, που εξαθλίωσαν περαιτέρω τον λαό των ΗΠΑ μέσω του πληθωρισμού που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τους πολέμους που εξαπέλυσε, έχασαν τις πλειοψηφίες τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου», γράφει η εφημερίδα.