Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στην Καλαμάτα.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ελλάδα χωρίς ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και χωρίς ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει τους δήμους σε διπλή κρίση, θεσμική και οικονομική.

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση αυτή απειλεί τη δυνατότητα των δήμων να ανταποκριθούν ακόμη και στις βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

«Σας θέλουν εξαρτημένους από την κεντρική εξουσία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχει ενισχύσει τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κράτους, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δήμοι έχουν χάσει αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση των υδάτων, τα απορρίμματα, η ενέργεια και οι πολεοδομίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσφατη υπουργική απόφαση για τους παιδικούς σταθμούς, υποστηρίζοντας ότι προβλέπει ευνοϊκότερους όρους λειτουργίας για τις ιδιωτικές δομές χωρίς αντίστοιχες αλλαγές για τους δημοτικούς σταθμούς.

«Πώς μπορεί να υπάρξει ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη, όταν οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν έχουν ουσιαστικό λόγο σε αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον του τόπου τους;», διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον προϋπολογισμό του 2027, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Σας θέλουν εξαρτημένους από την κεντρική εξουσία. Όχι Αυτοδιοίκηση για την Αυτοδιοίκηση αλλά Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αντίληψή τους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πέντε δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πέντε βασικές δεσμεύσεις, τις οποίες εντάσσει στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός του.

Πρώτη δέσμευση είναι η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, με πλήρη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι σήμερα παρακρατείται το 60% των εσόδων που δικαιούνται οι δήμοι.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την απόδοση σημαντικού μέρους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση απευθείας στην Αυτοδιοίκηση, καθώς και για τη δημιουργία Ταμείου Περιφερειακής Ανθεκτικότητας, το οποίο θα χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία και δράσεις πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Δεύτερη δέσμευση είναι η θεσμική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης, με κατάργηση του Κώδικα που προωθεί η Νέα Δημοκρατία και διαμόρφωση νέου πλαισίου έπειτα από διάλογο.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους, περιφερειών και δήμων, καθώς και εκλογικό σύστημα που, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, θα εξασφαλίζει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση στις δημοτικές αρχές.

Τρίτη δέσμευση είναι η αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων των δήμων και των περιφερειών, με ανατροπή κυβερνητικών παρεμβάσεων που, όπως υποστήριξε, έχουν περιορίσει τον ρόλο τους.

Τέταρτη δέσμευση είναι η ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, ώστε οι δήμοι και οι περιφέρειες να έχουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες.

Πέμπτη δέσμευση είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δομών των δήμων, με σταθερή χρηματοδότηση των δημοτικών ιατρείων, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των δομών φιλοξενίας αστέγων και των υπόλοιπων κοινωνικών υπηρεσιών.

«Δώστε ευκαιρία στην πολιτική αλλαγή»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές και εσείς και ο ελληνικός λαός έχετε μια σημαντική πρόκληση και μια σημαντική ευκαιρία: Να αλλάξουμε την πορεία της χώρας», ανέφερε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό για μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία, με μεγαλύτερη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.

«Ας μην έχουμε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία. Δώστε ευκαιρία στην πολιτική αλλαγή και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα δουν καλύτερες μέρες», κατέληξε.