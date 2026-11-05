Στις αμερικανικές εκλογές, την ακρίβεια, τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και την πολιτική αντιπαράθεση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στο ERT News, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στο νομοσχέδιο που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

«Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι δεδομένη»

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι αναδεικνύεται ένα σημαντικό δίδαγμα για τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

«Στη Δημοκρατία καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί να θεωρεί εξασφαλισμένη ή δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, δοκιμάζεται και επαναξιολογείται», ανέφερε.

Όπως εκτίμησε, η εκλογική ανατροπή στις ΗΠΑ συνδέεται με τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξημένο κόστος ζωής και τη μη υλοποίηση των υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τελικά, δύο χρόνια μετά, ο κόσμος είδε ότι αυτό όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε, αλλά η κατάσταση χειροτέρεψε», δήλωσε, συνδέοντας την εξέλιξη και με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση με το Ιράν.

Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, έχει οικοδομηθεί «πολύ πέρα και πάνω από πρόσωπα και κόμματα».

«Δεν είπαμε ποτέ ότι έχουμε τη μαγική λύση για την ακρίβεια»

Αναφερόμενη στις ανατιμήσεις που επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει υποσχεθεί την πλήρη εξάλειψη της ακρίβειας.

«Εμείς στην Ελλάδα δεν είπαμε ποτέ ότι έχουμε τη μαγική λύση και τη μαγική συνταγή για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλη εξαιτίας της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

«Όποιος εδώ έρχεται και τάζει και υπόσχεται ότι “εγώ μπορώ να εξαφανίσω την ακρίβεια”, προφανώς λαϊκίζει και λέει ψέματα», υπογράμμισε.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Σδούκου στο νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως υποστήριξε, η αξιωματική αντιπολίτευση επικεντρώνεται στο άρθρο 23, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, έχει ήδη αποσυρθεί, παραβλέποντας άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου που αποσκοπούν στην προστασία των δανειοληπτών.

«Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να παραπλανήσει με έναν ταχυδακτυλουργικό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας το ότι προκαλεί πολιτικό θόρυβο γύρω από μια διάταξη που δεν περιλαμβάνεται πλέον στο νομοσχέδιο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις εισάγουν κανόνες στη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

«Το ότι ένας δανειολήπτης σήμερα έχει υποχρεώσεις δεν μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει δικαιώματα. Και δεν σημαίνει ότι αυτό νομιμοποιεί έναν servicer ή ένα fund να λειτουργεί κατά τρόπο αυθαίρετο», επισήμανε.

Παράλληλα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη στάση του κατά την ονομαστική ψηφοφορία, θέτοντας το ερώτημα αν θα υπερψηφίσει τις ρυθμίσεις που, κατά την κυβέρνηση, ωφελούν τους δανειολήπτες.

«Η κοινωνία δεν χρειάζεται τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε και στο ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην όξυνση του δημόσιου λόγου.

«Η κοινωνία μας το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να βλέπει στην πολιτική αντιπαράθεση στοιχεία τοξικότητας», δήλωσε.

Τόνισε, τέλος, ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει πολιτικές συναινέσεις, υποστηρίζοντας πως η συζήτηση μέχρι τις επόμενες εκλογές πρέπει να επικεντρωθεί στις πολιτικές προτάσεις και στα προβλήματα των πολιτών.