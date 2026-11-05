Η επιστροφή Ιρανών πολιτών στη χώρα τους παρέμενε αντικείμενο συνεννοήσεων μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν, ακόμη και όταν οι δύο χώρες βρίσκονταν σε πολεμική σύγκρουση. Αμερικανικά δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι στα μέσα Οκτωβρίου η Ουάσινγκτον εξέταζε την πραγματοποίηση απελάσεων μέσω τρίτης χώρας, χωρίς να έχει προσδιορίσει πότε θα προχωρούσε στην εφαρμογή του σχεδίου.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν διατηρήσει επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους για τις διαδικασίες επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνταν για τη μεταφορά των κρατουμένων. Η χώρα που θα λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός δεν κατονομάστηκε στα σχετικά έγγραφα.

Η δικαστής που εξετάζει την υπόθεση απαίτησε από την κυβέρνηση να ενημερώνει το δικαστήριο 24 ώρες πριν οριστικοποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο μεταφοράς Ιρανών, είτε προς το Ιράν είτε προς άλλη χώρα. Παράλληλα, όρισε ότι θα πρέπει να προηγείται γραπτή ενημέρωση πέντε ημερών πριν από την πραγματοποίηση κάθε απέλασης.

Η αντίδραση της δικαστή στο ενδεχόμενο επιστροφής Ιρανών

Κατά την ακρόαση της 15ης Οκτωβρίου, η δικαστής Άνα Ρέγιες έθεσε ζήτημα ασφάλειας των ανθρώπων που επρόκειτο να επιστρέψουν στο Ιράν. Επικαλέστηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για τη βία που είχε ασκηθεί σε βάρος διαδηλωτών στη χώρα και ζήτησε εξηγήσεις για την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει ανθρώπους πίσω σε αυτές τις συνθήκες.

Απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ντιμίταρ Γκεόργκιεφ-Ρέμελ, περιέγραψε με σαφήνεια τις ανησυχίες της:

«Και αυτό που μου λέτε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρόκειται να στείλουν ανθρώπους πίσω σε εκείνη την περιοχή, όπου θα αντιμετωπίσουν, όπως θα αντιλαμβανόταν οποιοσδήποτε εξέταζε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον μια σοβαρή απειλή βέβαιου θανάτου».

Ο δικηγόρος απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά στην εκτέλεση νόμιμων αποφάσεων απέλασης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δεν είχε δώσει άμεση απάντηση στις αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα.

Στο δικαστήριο και η υπόθεση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων άσυλο

Οι επαφές της αμερικανικής κυβέρνησης με την ιρανική πλευρά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δικαστικής διαμάχης, στην οποία εξετάζονται καταγγελίες για διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την αγωγή που έχει κατατεθεί κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αμερικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης φέρονται να έδωσαν στην ιρανική κυβέρνηση στοιχεία σχετικά με πολίτες της χώρας που είχαν υποβάλει αιτήσεις ασύλου στις ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, να αποκαλύψουν την ταυτότητα ανθρώπων που εγκατέλειψαν το Ιράν φοβούμενοι διώξεις και να εκθέσουν τους ίδιους ή τις οικογένειές τους σε κίνδυνο.

Στην προσφυγή περιγράφονται επίσης οι επικοινωνίες μεταξύ αμερικανικών υπηρεσιών και Ιρανών αξιωματούχων για τον εντοπισμό πολιτών που κρατούνταν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), προκειμένου να οργανωθεί η επιστροφή τους.

Το DHS έχει απορρίψει τον ισχυρισμό ότι παρέδωσε στην ιρανική πλευρά φακέλους αιτήσεων ασύλου.

Οι τρεις πτήσεις που μετέφεραν περισσότερους από 100 Ιρανούς

Οι τελευταίες αποκαλύψεις έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων δικαστικών στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονταν εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων για τον σχεδιασμό τριών πτήσεων επαναπατρισμού.

Περισσότεροι από 100 Ιρανοί επέστρεψαν στη χώρα τους με τις συγκεκριμένες πτήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και τον Ιανουάριο του 2026.

Η οργάνωση τέτοιων επιχειρήσεων ήταν επί χρόνια δύσκολη, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις. Η έλλειψη επίσημων διαύλων επικοινωνίας περιέπλεκε τις διαδικασίες, ενώ η επιστροφή ανθρώπων που είχαν ζητήσει άσυλο δημιουργούσε πρόσθετα ζητήματα ασφάλειας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διευρύνει τις προσπάθειες απομάκρυνσης μεταναστών, αναζητώντας λύσεις ακόμη και όταν η χώρα καταγωγής τους δεν δέχεται να τους παραλάβει. Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική πλευρά έχει χρησιμοποιήσει και τρίτα κράτη ως προορισμούς απέλασης.

Το Ελ Σαλβαδόρ, η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν δεχθεί μετανάστες οι οποίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, χωρίς να έχουν την υπηκοότητά τους.

Τον Ιούνιο, μάλιστα, μία Ιρανή συγκαταλεγόταν σε ομάδα περίπου 24 μεταναστών που μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Για τους Ιρανούς που έχουν ζητήσει διεθνή προστασία, το ενδεχόμενο επιστροφής στη χώρα τους συνδέεται με τον φόβο διώξεων, ιδιαίτερα εάν οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τις πολιτικές πεποιθήσεις ή τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψαν την πατρίδα τους.