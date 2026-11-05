Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι οι κατηγορίες ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης περί ρωσικής ανάμιξης σε κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία και καταψύκτες σούπερ μάρκετ είναι παράλογες και δεν στηρίζονται σε οποιαδήποτε στοιχεία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χάκερ αύξησαν τις θερμοκρασίες σε συστήματα ψυγείων στην Ευρώπη στη δεύτερη κυβερνοεπίθεση του είδους αυτού μέσα σε τρεις εβδομάδες, αναγκάζοντας τα σούπερ μάρκετ να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους για να προστατευθούν από περαιτέρω απόπειρες ψηφιακής παραβίασης.

Οι αρχές στην Ευρώπη δεν έχουν ακόμα αποκαλύψει δημοσίως πώς οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση και οι αξιωματούχοι δεν έχουν κατηγορήσει κανέναν και καμιά χώρα. Ωστόσο μερικά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης διατύπωσαν εικασίες ότι μπορεί να είναι αναμιγμένες ομάδες ρώσων χάκερ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους: «Αυτοί είναι παράλογοι ισχυρισμοί. Όπως πάντα, δεν στηρίζονται σε απολύτως καμιά λογική, σε κανένα στοιχείο, ωστόσο έχουμε τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, που την εμπλέκουν σε όλα».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ακόμα ότι η προστασία των συμφερόντων της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν μπορεί να εξαρτάται από την κατάσταση των πραγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Η Ρωσία θέλει μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όμως αυτό δεν έχει καταστεί ως τώρα δυνατό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα εξασφαλισθούν είτε με στρατιωτικά μέσα, συνεχίζοντας την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, είτε με ειρηνικά μέσα, αν προκύψει κάποιος στο Κίεβο που να διαθέτει την πολιτική βούληση και να είναι έτοιμος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη», δήλωσε ο Πεσκοφ στους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε επίσης ότι το ντίζελ που στέλνει με πλοία η Ρωσία θα βρει το δρόμο του προς τους αγοραστές, έπειτα από πληροφορίες ότι άλλαξαν πορεία δύο δεξαμενόπλοια που αρχικά προορίζονταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ξέρετε, η φόρτωση έχει γίνει. Πρόκειται για εμπορικά φορτία, έτσι, όπως είναι φυσικό, οι λεπτομέρειες δεν μπορεί να δημοσιοποιηθούν. Όλο το ντίζελ θα φτάσει στους αγοραστές του», τόνισε ο Πεκσόφ.