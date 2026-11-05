«Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τροφοδοτεί τις ελπίδες για ενίσχυση της υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά το βράδυ από το δίκτυο ZDF της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης.

«Υπάρχει ελπίδα», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Η ενισχυμένη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του αμερικανικού Κονγκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει την Ρωσία και να την στρέψει προς πιθανές διαπραγματεύσεις και πιθανή ειρήνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.