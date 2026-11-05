Την πρόθεσή του να συνεχίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ως Τουρκία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μετά τη συνάντησή μας με τον (Ουκρανό) πρόεδρο Ζελένσκι, θέλουμε τώρα να εξετάσουμε και τη ρωσική πλευρά του ζητήματος, πραγματοποιώντας συνομιλίες με τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Τουρκία το Σάββατο, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μέσα από διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι Τούρκοι αξιωματούχοι, και ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, θα συνεχίσουν τις επαφές με τους Ρώσους ομολόγους τους, προκειμένου να προετοιμαστεί το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων.

Στις σχέσεις της Τουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απορρίπτοντας τα σενάρια περί κρίσης μεταξύ των δύο χωρών και υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που τις συνδέουν εδώ και χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε, σχεδιάζει να επισκεφθεί το Αζερμπαϊτζάν στις 8 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα.

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, ενώ έχει στείλει στη χώρα τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η διπλωματία μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών συνεχίστηκε τόσο μεταξύ του ίδιου και του Αλίεφ όσο και μεταξύ των συζύγων τους.

«Οι σχέσεις μας με το Αζερμπαϊτζάν ξεπερνούν κατά πολύ τις συμβατικές διπλωματικές επαφές. Ο άρρηκτος δεσμός μεταξύ των δύο χωρών μας είναι αποτέλεσμα της κοινής ιστορίας, του πολιτισμού, της μοίρας και, με τη θέληση του Θεού, του μέλλοντός μας», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να μην μπορεί να ξεπεράσει η αδελφοσύνη μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν», πρόσθεσε.

Τι είπε ο Ερντογάν για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τους στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ουάσιγκτον, αλλά και στην αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

«Εύχομαι τα εκλογικά αποτελέσματα να αποβούν επωφελή για τον αμερικανικό λαό. Ελπίζω επίσης ότι ο αντίκτυπός τους στην περιοχή μας και στην παγκόσμια πολιτική θα είναι θετικός», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ έχουν «βαθιές ρίζες», καθώς βασίζονται σε μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία και στη συμμαχία των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.

Ενόψει των πολέμων και των συγκρούσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι τα εκλογικά αποτελέσματα θα συμβάλουν στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας.

«Η μεγαλύτερη επιθυμία μας είναι τα εκλογικά αποτελέσματα να συμβάλουν στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας», ανέφερε.

«Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία», πρόσθεσε.

Η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία

Τέλος, αναφερόμενος στη διαδικασία για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι σχετικές προσπάθειες προχωρούν εντός του νομικού πλαισίου.

Όπως τόνισε, πριν από τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν πλήρως οι διαδικασίες αφοπλισμού και επαλήθευσης.