Την είδηση για τον θάνατο της Ελευθερίας Σιφναίου έκανε γνωστή η στενή της φίλη, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, συνοδεύοντάς τη από μια παλιά κοινή τους φωτογραφία. Οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί στα πρώτα τους βήματα στον χώρο του μόντελινγκ και διατήρησαν μια μακροχρόνια φιλία.

«Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες…Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο»

έγραψε η Άντζελα Τράνταλη, αποκαλύπτοντας πως είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της λίγες ημέρες νωρίτερα χωρίς να λάβει απάντηση. Παράλληλα, σε διευκρινιστικό σχόλιο κάτω από τη δημοσίευσή της, ενημέρωσε για την τελετή αποχαιρετισμού:

«Το Σάββατο 10.30 στον Προφήτη Ηλία στην Ροδόπολη θα την χαιρετίσουμε», συμπλήρωσε.

Η πορεία στο μόντελινγκ και η στροφή στην κεραμική

Η Ελευθερία Σιφναίου είχε καταγράψει τη δική της διαδρομή στον χώρο της μόδας, σημειώνοντας σημαντική επιτυχία όταν αναδείχθηκε Europe Face of the Year το 2002.

Στη συνέχεια της πορείας της, επέλεξε να απομακρυνθεί από τις πασαρέλες και τους προβολείς, αποφασίζοντας να αφοσιωθεί στην τέχνη της κεραμικής και να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι το τέλος της ζωής της.