Μια φιλία που τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του θυμήθηκε ο Σταύρος Νικολαΐδης, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα χρόνια που οι δυο τους ήταν κοντά, περιγράφοντας μια σχέση που, όπως εξήγησε, είχε ουσιαστική επίδραση στη ζωή του, ακόμη κι αν ο τραγουδιστής δεν είχε αντιληφθεί τότε τον ρόλο που έπαιξε.

Ο Σταύρος Νικολαΐδης αποκάλυψε ότι η φιλία τους κράτησε περίπου πέντε χρόνια και πως μέσα από αυτήν ανακάλυψε πλευρές του εαυτού του που μέχρι τότε δεν είχε γνωρίσει. Όπως είπε στην Κατερίνα Καινούργιου, επρόκειτο για προσωπικές εμπειρίες που δεν είχε μοιραστεί ευρέως.

«Ήμασταν φίλοι με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πολλά χρόνια πίσω. Ο Γιώργος είχε παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μου για μια πενταετία περίπου, μου άνοιξε μια πόρτα που γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου ως άνθρωπο. Ερήμην του, μπορεί να μην το κατάλαβε ποτέ. Είναι πολύ ιδιωτικά πράγματα», ανέφερε.

Οι συναντήσεις στο σπίτι και η επικοινωνία που κράτησε

Ο ηθοποιός γύρισε και στις καθημερινές στιγμές που μοιράζονταν, από τις εξόδους τους μέχρι τις συζητήσεις στο σπίτι του. Η επικοινωνία τους, όπως περιέγραψε, δεν περιοριζόταν στις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά περιλάμβανε προσωπικές κουβέντες και χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Πήγαινα, τον έπαιρνα από το μαγαζί, βγαίναμε κάποιες φορές έξω και στο σπίτι μου μιλούσαμε πολύ. Παρόλο που είχαμε χαθεί τα τελευταία χρόνια και μιλούσαμε με κάποια μηνύματα, τον Γιώργο τον αγαπούσα», εξομολογήθηκε.

Παρότι οι δρόμοι τους είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια, η επικοινωνία τους δεν είχε διακοπεί εντελώς, καθώς, όπως ανέφερε ο Σταύρος Νικολαΐδης, αντάλλασσαν κατά διαστήματα μηνύματα.