«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατό του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο τοξικολογικός έλεγχος στο αίμα και τα ούρα του τραγουδιστή ολοκληρώθηκε, με το πόρισμα να αποστέλλεται άμεσα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Πλέον, στην έκθεση του ιατροδικαστή, Νίκου Ράικου, τις διευκρινίσεις και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, έχουν πρόσβαση και η πλευρά του τραγουδιστή και η πλευρά των κατηγορούμενων γιατρών.

Θετικός σε οκτώ ουσίες ο Γιώργος Μαζωνάκης – Τι δείχνει η παρουσία των ουσιών στους μεταβολίτες

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, από τον τοξικολογικό και ποσοτικό έλεγχο, που έγινε, δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Όπως αναφέρθηκε χθες στην εκπομπή του Star «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», συνολικά εντοπίστηκαν οκτώ ουσίες, ανάμεσα στις οποίες η μιδαζολάμη, η προποφόλη και η φλουμαζελίνη. Ο ποσοτικός έλεγχος των ουσιών δεν έδειξε ποσότητες «μαμούθ». Ωστόσο, ο συνδυασμός τους και η κλινική εικόνα του γνωστού τραγουδιστή ενδέχεται να επέφεραν τον θάνατό του.

Επίσης, σύμφωνα με το Mega, επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η απουσία αναισθησιολόγου από το ιατρείο της Καρνεάδου.

Όπως τονίστηκε, οι ουσίες που του χορηγήθηκαν, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του τραγουδιστή, προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού και νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με τελική κατάληξη τον θάνατο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι ουσίες εντοπίστηκαν και στους μεταβολίτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι χορηγήθηκαν όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός, αφού ένας οργανισμός που έχει υποστεί ανακοπή δεν μπορεί να τις μεταβολίσει. Η μελέτη των μεταβολιτών ενδέχεται να βοηθήσει στον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε ανάμεσα στη χορήγηση των φαρμάκων και τον θάνατο.

«Έχουμε ουσίες που στα χέρια άσχετων ανθρώπων με την αναισθησιολογία οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο. Είναι βέβαιο πως από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής τοξικολογικά αποτελέσματα, αυτός ήταν και ο μηχανισμός θανάτου στον συγκεκριμένο άνθρωπο», σημείωσε, μιλώντας στο Mega, ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

Δ. Γαλεντέρης: «Δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά ο χρόνος χορήγησης των ουσιών»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε, χθες, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και ο γνωστός ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος τόνισε ότι ιδιαίτερη σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα των ουσιών που εντοπίστηκαν, αλλά κυρίως ο συνδυασμός τους και ο τρόπος με τον οποίο χορηγήθηκαν.

Παρόλο που δεν προκύπτει ότι υπήρχαν εξαιρετικά υψηλές ποσότητες κάποιας ουσίας, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες από τη χορήγησή τους.

Όπως επεσήμανε, ο συνδυασμός συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να ενισχύσει τη δράση τους και να πολλαπλασιάσει την επίδρασή τους στον οργανισμό, προκαλώντας ακόμη και άπνοια ή ανακοπή.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ορισμένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της μέθης μπορούν να χορηγηθούν μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά οι δοσολογίες και οι κανόνες ασφαλείας.

Καθοριστικός παράγοντας είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, και ο χρόνος χορήγησης, καθώς η ίδια ποσότητα ενός φαρμάκου μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση, ανάλογα με το πόσο γρήγορα χορηγείται. Εάν δοθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αντί σταδιακά, όπως προβλέπεται στην αναισθησιολογία, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικό αποτέλεσμα.