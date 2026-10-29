Στην αποκάλυψη μιας ανέκδοτης συνέντευξης που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα προχώρησε η Ζήνα Κουτσελίνη, αναφερόμενη παράλληλα στα όσα διαδραματίστηκαν στην κατοικία που διατηρούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Βούλα λίγο πριν από την τελευταία του έξοδο.

Μιλώντας στην τηλεοπτική της εκπομπή στο STAR, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην παρουσία ενός προσώπου στο σπίτι, το οποίο έχει όπως είπε δώσει συνέντευξη που θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες:

«Είναι μια συνέντευξη που έχει γίνει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Ο Γιώργος έφυγε από το σπίτι αφήνοντας πίσω εντολή κάτι να του ετοιμάσουν. Το λέω, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω, και ότι θα επέστρεφε πολύ γρήγορα. Υπάρχει μια συνέντευξη που θα βγει άμεσα, την οποία και γνωρίζω. Γι’ αυτό το λέω, δηλαδή ο Γιώργος πήγε εκεί ότι θα τελειώσει μέσα σε μία, δύο ώρες και θα επέστρεφε πίσω».

Όπως υποστηρίχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα στοιχεία που πρόκειται να έρθουν στο φως μέσω του εν λόγω υλικού αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, ρίχνοντας φως στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής αποχώρησε από το σπίτι του.