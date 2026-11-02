Τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει εξαιτίας του θανάτου του γιου της, Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε η μητέρα του. «Δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να λέω ούτε το όνομά του», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα» και τόνισε πως περιμένει από τη δικαιοσύνη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

«Το παιδί μου εγώ το έχασα, δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω να ακούω το όνομά του, δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα», δήλωσε.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το εάν θεωρεί ότι δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη η αλήθεια σχετικά με την υπόθεση θανάτου του γιου της, η Κλειώ Μαζωνάκη απάντησε ότι από τότε που έφυγε από τη ζωή, δεν ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν.

«Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω τίποτα από την ημέρα που έχασα το παιδί μου», δήλωσε και πρόσθεσε: «Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι, Θεέ μου, να το είχα το παιδί μου».