Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026. Η Κομισιόν χαρακτηρίζει «άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επαναφέρει το ζήτημα του casus belli κατά της Ελλάδας και καταγράφει τη συνεχιζόμενη παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί μέρος του ετήσιου πακέτου διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει σειρά αυστηρών επισημάνσεων για την τουρκική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, οι υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, οι απειλές για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά και η επιμονή της Άγκυρας σε θέσεις που δεν συνάδουν με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες δεν περιορίζονται σε γενικές αναφορές για την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης, αλλά καταγράφουν συγκεκριμένες τουρκικές ενέργειες που προκαλούν προβλήματα στις σχέσεις με κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το μήνυμα της Κομισιόν είναι ότι η βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αρκεί για να παρακαμφθούν οι διαχρονικές διαφορές, ούτε αναιρεί την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019

Η πιο χαρακτηριστική διατύπωση της έκθεσης αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει ρητά «άκυρο και ανυπόστατο».

Η Κομισιόν παραπέμπει στην κοινή δήλωση των προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος τρίτων κρατών.

Η ευρωπαϊκή θέση αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με έδρα τη Βεγγάζη, τον Οκτώβριο του 2026. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και προκάλεσε νέα ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι το μνημόνιο δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να θίγει τα δικαιώματα τρίτων χωρών. Με αυτόν τον τρόπο, οι Βρυξέλλες επαναβεβαιώνουν την αντίθεσή τους σε μια συμφωνία που αποτελεί βασικό στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Casus belli: Η απειλή της Τουρκίας για τα 12 ναυτικά μίλια

Σαφής είναι η αναφορά της έκθεσης και στο casus belli, δηλαδή την απειλή πολέμου που έχει διατυπώσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση από το 1995 σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια προβλέπεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η διατήρηση της συγκεκριμένης απειλής εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην εξομάλυνση των σχέσεων Αθήνας και Άγκυρας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει κάθε απειλή ή ενέργεια που στρέφεται κατά κράτους-μέλους της Ένωσης.

Στην ίδια ενότητα καταγράφονται οι τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, οι οποίες αμφισβητούν εμμέσως την ελληνική κυριαρχία.

Παράλληλα, η Κομισιόν εκφράζει ανησυχία για την προβολή της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά βιβλία, επισημαίνοντας τη διάσταση των συγκεκριμένων θέσεων με το διεθνές δίκαιο.

Η έκθεση αναφέρεται ακόμη στις υπερπτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, ακόμη και κατοικημένα, καθώς και στην αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, σχετικά περιστατικά καταγράφηκαν ακόμη και τον Σεπτέμβριο του 2026, παρά τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η Κομισιόν καταγράφει τουρκική παρεμπόδιση

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της έκθεσης αφορά τον Great Sea Interconnector (GSI), το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει ότι η Τουρκία συνέχισε να παρεμποδίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου, προσθέτοντας ένα ακόμη σημείο έντασης στις σχέσεις της Άγκυρας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο GSI αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κομισιόν καταγράφει ουσιαστικά την αντίφαση ανάμεσα στην επιδίωξη της Τουρκίας να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις Βρυξέλλες και στις ενέργειες που δημιουργούν εμπόδια σε ένα έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας.

Patriot στην Κάρπαθο και ελληνικά F-16 στην Κύπρο

Η έκθεση αναφέρεται και στις αντιδράσεις της Άγκυρας απέναντι σε ελληνικές αμυντικές πρωτοβουλίες.

Ειδικότερα, καταγράφεται η τουρκική αντίδραση στην ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ιρανικής πυραυλικής απειλής, καθώς και οι αντιδράσεις της Τουρκίας μετά την αποστολή ελληνικών μαχητικών F-16 στην Κύπρο, έπειτα από την επίθεση με drone στις βρετανικές βάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι τουρκικές αντιδράσεις για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δύο ζητήματα που έχουν προστεθεί στα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Κυπριακό: Επιμένει στη λύση δύο κρατών η Τουρκία

Αυστηρές είναι οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό. Η Άγκυρα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών, θέση που βρίσκεται σε αντίθεση με το πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική οντότητα στο νησί και καλεί την Τουρκία να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα Βαρώσια, με την Επιτροπή να ζητά την ανάκληση των μονομερών ενεργειών που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2021 και των μέτρων που εφαρμόζονται από τον Οκτώβριο του 2020.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης η υπογραφή, τον Ιούλιο του 2026, μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στα κατεχόμενα, καθώς και οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οι στρατιωτικές ασκήσεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.

Βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά χωρίς ουσιαστική αλλαγή στις θέσεις της Άγκυρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι από το 2023 έχει σημειωθεί βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καταγράφει τις διπλωματικές επαφές, την επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη διεξαγωγή του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2026.

Ωστόσο, οι θετικές αυτές εξελίξεις δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική μεταβολή των πάγιων τουρκικών θέσεων, ούτε έχουν επιλύσει τις διαφορές για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.

Ενδεικτικό της απόστασης που εξακολουθεί να χωρίζει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική είναι και το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ευθυγράμμισής της με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, το οποίο, σύμφωνα με την έκθεση, διαμορφώνεται μόλις στο 4%.

Παρά τις διαφωνίες, η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα μετανάστευσης, περιφερειακής ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Η Κομισιόν, ωστόσο, επιμένει σε μια σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη προσέγγιση στη συνεργασία με την Άγκυρα.

Το τελικό μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: Η διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του διπλωματικού κλίματος δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία καλείται να εγκαταλείψει τις απειλές και τις μονομερείς ενέργειες, να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία και να συμβάλει ουσιαστικά στην ειρηνική επίλυση των διαφορών της με τους γείτονές της.