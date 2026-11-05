Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα πτώση και το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό ακόμη και στην Αττική, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Ο παρουσιαστής καιρού του Mega, μιλώντας στο Live News ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα.

Ειδικότερα, την Παρασκευή η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 17 βαθμούς, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Ακόμη μεγαλύτερη πτώση προβλέπεται για τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Καθοριστικό ρόλο στην έντονη αίσθηση του κρύου θα παίξουν οι ισχυροί βοριάδες που θα επικρατήσουν σε ολόκληρη τη χώρα. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, τις βραδινές ώρες στα βόρεια προάστια η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει ακόμη και στους 7 βαθμούς Κελσίου.

Στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, το θερμόμετρο θα δείχνει 9 με 10 βαθμούς, ενώ στα βόρεια τμήματα του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 5 και 7 βαθμών Κελσίου.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει αισθητά από την Τρίτη, καθώς προβλέπεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας την υποχώρηση του έντονου κρύου.