Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Γαλακτίων, η Γαλατεία, η Επιστήμη, ο Λίνος, η Λίνα, ο Σιλβανός και η Σίλβια, καθώς και άλλα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Γαλακτίωνα και Επιστήμης, ενός ζευγαριού μαρτύρων που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Γαλακτίων

Γαλακτίωνας

Γαλάτιος

Γαλάτης

Γαλακτία

Γαλατεία

Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνα

Λίνος

Σιλβανός

Σιλβάνα

Σιλβανή

Σίλβια

Σίλβα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Λεονάρδος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Γαλακτίωνα και Επιστήμης, των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Ερμά, Πατρόβα, Λίνου, Γάιου και Φιλόλογου, των Αγίων Δομνίνου και των συν αυτώ, Τιμοθέου, Θεοφίλου, Θεοτίμου, Δωροθέου του Πρεσβυτέρου, Ευψυχίου, Καρτερίου, Σιλβανού, Παμφίλου, Κάστορα, Αγαθαγγέλου, Δομεντίου και Παύλου του Επισκόπου. Τιμώνται επίσης ο Όσιος Γρηγόριος ο Ομολογητής, Πάπας Αλεξανδρείας, και ο Άγιος Ιωνάς, Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας. Η ημέρα περιλαμβάνει ακόμη την ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος «ἐν τοῖς Σφωρακίου».

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη: Το ζευγάρι που μαρτύρησε μαζί για την πίστη του

Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη, τη μνήμη των οποίων τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 5 Νοεμβρίου, αποτελούν ένα από τα ζευγάρια μαρτύρων της χριστιανικής παράδοσης. Η ιστορία τους τοποθετείται στον 3ο αιώνα μ.Χ., την περίοδο των διωγμών των χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και συνδέεται με τη βασιλεία του αυτοκράτορα Δεκίου.

Σύμφωνα με το συναξάρι, ο Γαλακτίων ήταν γιος του Κλειτοφώντα και της Λευκίππης, οι οποίοι αρχικά ακολουθούσαν την αρχαία θρησκεία. Η γνωριμία τους με έναν χριστιανό ιερομόναχο, τον Ουνούφριο, φέρεται να τους οδήγησε στον χριστιανισμό. Μετά τη μεταστροφή τους, η παράδοση αναφέρει ότι αφιέρωσαν μέρος της περιουσίας τους στη βοήθεια όσων είχαν ανάγκη και μεγάλωσαν τον γιο τους σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία.

Όταν ο Γαλακτίων ενηλικιώθηκε, παντρεύτηκε την Επιστήμη, μια νεαρή γυναίκα που δεν ήταν αρχικά χριστιανή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική αφήγηση, ο ίδιος την έφερε σε επαφή με τη νέα πίστη και εκείνη αποφάσισε να βαπτιστεί. Οι δύο σύζυγοι επέλεξαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θρησκευτική άσκηση και στην προσφορά προς τους συνανθρώπους τους.

Η παράδοση αναφέρει ότι, όταν εντάθηκαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Γαλακτίων και η Επιστήμη αποσύρθηκαν σε διαφορετικούς τόπους άσκησης. Ο Γαλακτίων συνδέεται στην εκκλησιαστική αφήγηση με την περιοχή του Σινά, ενώ η Επιστήμη φέρεται να έζησε σε γυναικεία ασκητική κοινότητα.

Η απομάκρυνσή τους, ωστόσο, δεν τους προστάτευσε από τους διωγμούς. Σύμφωνα με το συναξάρι, ο Γαλακτίων συνελήφθη με εντολή του τοπικού άρχοντα Ούρσου. Όταν η Επιστήμη πληροφορήθηκε τη σύλληψή του, παρουσιάστηκε στους διώκτες του και ζήτησε να μοιραστεί την τύχη του. Οι δύο σύζυγοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πίστη τους και, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν περίπου το 250 μ.Χ.

Η ιστορία τους διατηρήθηκε στη χριστιανική παράδοση ως παράδειγμα κοινής αφοσίωσης και αλληλεγγύης απέναντι στον διωγμό. Παρότι οι επιμέρους λεπτομέρειες του βίου τους δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως από ανεξάρτητες ιστορικές πηγές, η μνήμη των Αγίων Γαλακτίωνα και Επιστήμης τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου.

Στο συναξαριακό επίγραμμα της ημέρας, οι δύο μάρτυρες περιγράφονται ως σύζυγοι που έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στον πνευματικό τους δεσμό:

«Ἀσυνδυάστους συζύγους κτείνει ξίφος, Τὴν ψυχικὴν σύζευξιν ἠγαπηκότας. Τμήθη Ἐπιστήμη Γαλακτίων τ’ ἑνὶ πέμπτῃ.»

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Εορτολόγιο Νοεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Νοεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

Σαν σήμερα

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