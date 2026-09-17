Νέα επίθεση σκύλου σημειώθηκε στην περιοχή της Βάρης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανήκει σε μέλος της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για σκύλο που έχει κάνει επιθέσεις και στο παρελθόν.

Ο σκύλος τραυμάτισε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μία γυναίκα, η οποία αναφέρει πως είναι η δίδυμη αδερφή της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την υπόθεση, η οποία ερευνάται από τις Αρχές.

Σημειώνεται ότι και τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.