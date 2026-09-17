Σε μια παρέμβαση με βαρύνουσα σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας προχώρησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 3η Σύνοδο Άμυνας της Πράγας. Ενώπιον εκατοντάδων κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, ο Έλληνας Αρχηγός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το γεωπολιτικό παράθυρο ευκαιρίας για τη θωράκιση της Ευρώπης στενεύει επικίνδυνα μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.



Ο Στρατηγός Χούπης υπογράμμισε ότι η επιστροφή των πολέμων υψηλής έντασης επιβάλλει τη θεμελιώδη επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη κινητοποιούν τις αμυντικές τους δυνάμεις.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι παραδοσιακές παραδοχές των τελευταίων τριών δεκαετιών τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση. Η αμυντική αποτροπή δεν αποτελεί πλέον μόνο στρατιωτικό ζήτημα, αλλά μια συνολική κοινωνική διαδικασία που απαιτεί την ενεργή εμπλοκή των πολιτών.



Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις τομές που φέρνει στην Ελλάδα το Στρατηγικό Σχέδιο «Ατζέντα 2030» και το νέο μοντέλο της Ενεργού Εθελοντικής Εφεδρείας, το οποίο αναβιώνει τη διαχρονική αντίληψη του Οπλίτη Πολίτη. Η νέα αυτή αρχή στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση τον τόπο κατοικίας τους, ώστε να υπερασπίζονται άμεσα τις τοπικές τους κοινότητες.

Τεχνολογική ισοτιμία των στρατευσίμων με τα επαγγελματικά στελέχη, ώστε η θητεία να προσφέρει πολύτιμες δεξιότητες στη Generation Z.

Ταχύτατη επιχειρησιακή ένταξη του 70% των στρατευσίμων εντός μόλις 14 εβδομάδων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές cloud για την άμεση ειδοποίηση των εφέδρων.



Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία δεξαμενών τεχνογνωσίας από επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα σε τομείς αιχμής όπως η κυβερνοασφάλεια και η ανάλυση δεδομένων, καθώς και την αξιοποίηση υποδομών διττής χρήσης.



«Όσοι επικρατούν στην Ιστορία είναι εκείνοι που διαθέτουν την προνοητικότητα να προβλέπουν τις εξελίξεις και να διαμορφώνουν τα γεγονότα αντί να διαμορφώνονται από αυτά», κατέληξε στην ομιλία του, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης ανάληψης δράσης.