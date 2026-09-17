Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ξανά ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση επί βρετανικού εδάφους. Μετά από έξι χρόνια παραμονής στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου επέστρεψε στη γενέτειρά του μαζί με την οικογένειά του, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.



Ο δούκας του Σάσσεξ έδωσε το «παρών» σε προγραμματισμένη φιλανθρωπική εκδήλωση στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους.



Στη συνέχεια, παρευρέθηκε σε λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στο Λονδίνο, σηματοδοτώντας και επίσημα την επανεμφάνισή του στα δημόσια πράγματα της χώρας.

Ο Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι 7 και Λίλιμπετ 5 ετών, εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους στενούς συγγενείς τους.



Ο πρίγκιπας παρακολούθησε την τελετή απονομής βραβείων Invictus Spirit Awards, που συνδέεται με τους Invictus Games, την αθλητική διοργάνωση που ίδρυσε ο ίδιος για τραυματισμένους και ασθενείς βετεράνους πολέμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

'A journalist did actually shout out to Prince Harry asking him for his reaction'.@CameronDLWalker reports from the inaugural Invictus Spirit Awards in London, as Prince Harry is seen for the first time in public since returning to the UK. pic.twitter.com/gWlC6kqAdY — GB News (@GBNEWS) September 17, 2026

Νωρίτερα, μίλησε σε μια εκδήλωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Save the Children και του Imperial College με αντικείμενο τη φροντίδα παιδιών που τραυματίστηκαν σε συρράξεις.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χάρι συνέπεσε με μια πολυάσχολη ημέρα για τη βασιλική οικογένεια: ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, φιλοξένησε μια σύνοδο με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών εταιριών Τεχνητής Νοημοσύνης εν μέσω των «αποκαλύψεων» του Τσαρλς Σπένσερ για τη σχέση του Καρόλου με την πρώτη σύζυγό του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα.



Σήμερα, στα καινούρια αποσπάσματα του βιβλίου του Σπένσερ που δημοσίευσε η εφημερίδα Daily Mail, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο» όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνας.