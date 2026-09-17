Ο ΟΦΗ έζησε ακόμη μία μεγάλη βραδιά νικώντας με 2-0 τη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένος.

Οι Κρητικοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και να νικήσουν τους Γερμανούς, συνεχίζοντας να τρελαίνουν τους οπαδούς τους με τα αποτελέσματά τους. Μια ομάδα που φέρει τη σφραγίδα του προπονητή της, ο οποίος είχε μόνο καλά λόγια για όλους στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης…

Για το ματς: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια».

Για το τι είπε στους παίκτες του και την αποτελεσματικότητα του πλάνου που είχε: «Τους ζήτησα όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίδει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο».

Για το πώς έπεισε την ομάδα να μείνει πίσω από τη μπάλα: «Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».