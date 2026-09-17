Από τις υψηλές θερμοκρασίες στις έντονες βροχοπτώσεις μέσα σε λίγες ημέρες πέρασε η Τυνησία, καθώς ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την πρωτεύουσα Τύνιδα και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι αρχές αποφάσισαν την αναστολή των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φόβων για πλημμύρες.

Οι καταιγίδες εκδηλώθηκαν το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Τύνιδας, ενώ σε ορισμένα σημεία σημειώθηκε και χαλάζι. Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, με δρόμους να μετατρέπονται σε σημεία συσσώρευσης υδάτων.

Στη μεδίνα της Τύνιδας, την ιστορική συνοικία της πόλης, τα νερά κάλυψαν τους πλακόστρωτους δρόμους, ενώ αρκετοί πολίτες αναζήτησαν προσωρινό καταφύγιο σε καταστήματα μέχρι να υποχωρήσει η ένταση των φαινομένων.

Προειδοποιήσεις από τις αρχές

Ο κυβερνήτης της Τύνιδας ανακοίνωσε τη διακοπή των μαθημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας σε οδηγούς και πολίτες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τη διέλευση από ξεροπόταμους, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε επικίνδυνα σημεία.

Από ακραία ζέστη σε ακραία φαινόμενα

Η κακοκαιρία σημειώθηκε μετά από μια περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές της Τυνησίας, με τις συνθήκες καύσωνα να έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον πληθυσμό.

Η απότομη αλλαγή του καιρού ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις έντονες εναλλαγές που μπορούν να προκαλέσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο.