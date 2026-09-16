Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, φροντίζοντας, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις το επέτρεπαν, να πραγματοποιεί ταξίδια σε λατρευτικούς τόπους, χωρίς ωστόσο να το γνωστοποιεί ευρέως ο ίδιος.

Έτσι, αν και είχε γίνει γνωστή η τελευταία του επίσκεψη στο Άγιο Όρος, άγνωστες παραμένουν οι επισκέψεις του στο νησί της Πάτμου, που αγαπούσε ιδιαίτερα και επισκεπτόταν, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν ήταν αυξημένες. Ο ίδιος μάλιστα είχε επιλέξει να μένει σε ένα σπίτι πολύ κοντά στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεολόγου, προκειμένου να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτή, με την τελευταία του επίσκεψη να έχει πραγματοποιηθεί πριν από δύο χρόνια.

Φιλοξενούμενος του επιχειρηματία Δημήτρη Χορν, φρόντιζε κάθε πρωί, πριν κατέβει για μπάνιο σε κάποια από τις παραλίες του νησιού, να περάσει και να ανάψει ένα κερί προσευχόμενος στο καστρομονάστερο, αλλά και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, κοντά στην Πατμιάδα Σχολή, όπου ο Απόστολος Ιωάννης συνέγραψε το Ευαγγέλιο και την Αποκάλυψη.