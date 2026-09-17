Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν δηλώνει ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζει τις επιλογές του για το πώς θα κινηθούν οι ΗΠΑ, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να οδηγηθεί η σύγκρουση σε τερματισμό.

«Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους αφανίσω [το ιρανικό καθεστώς] ή όχι; Είναι μια μεγάλη απόφαση. Με εμένα, όλα μπορούν να συμβούν», δήλωσε ο Τραμπ.

Κρίσιμη συνάντηση με τους ηγέτες του Κόλπου

Οι δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει με ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου: της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν.

Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται τόσο μια νέα διπλωματική προσπάθεια όσο και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι θέλει να ακούσει τις θέσεις των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή προτού χαράξει την επόμενη πορεία.

«Θέλω να μάθω πού βρίσκονται και πώς τα πάνε. Τους έχουμε προστατεύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε πάντως να διευκρινίσει εάν σκοπεύει να λάβει την τελική του απόφαση πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Γιατί δεν προχώρησε σε νέα μεγάλη επίθεση τον Αύγουστο

Στις αρχές Αυγούστου, ο Τραμπ είχε αποφύγει την επανέναρξη ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων εναντίον πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Κόλπο.

Έκτοτε, η Ουάσινγκτον έχει ακολουθήσει διαφορετική τακτική απέναντι στην Τεχεράνη, διατηρώντας τη στρατιωτική πίεση και ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά μέτρα. Οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τις διαπραγματεύσεις, έχουν προχωρήσει σε νέα εκστρατεία κυρώσεων και συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στην αύξηση της διέλευσης δεξαμενόπλοιων, αν και η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Σε ετοιμότητα οι αμερικανικές δυνάμεις

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν δώσει εντολή να διατηρηθεί έως το τέλος του έτους η σημερινή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ώστε οι δυνάμεις να παραμείνουν έτοιμες σε περίπτωση επιστροφής σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να παραταθεί επ’ αόριστον και ότι σύντομα θα χρειαστεί να ληφθούν αποφάσεις για τον τελικό στόχο της αμερικανικής στρατηγικής.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του ναυτικού αποκλεισμού, υποστηρίζοντας ότι έχει περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν απευθείας επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία.

Στο βάθος η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται σχέδιο για την περίοδο μετά το τέλος του πολέμου, με βασικούς άξονες τον περιορισμό της περιφερειακής επιρροής του Ιράν και την περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με γειτονικές χώρες.

Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ δύο σημαντικές πολιτικές αναμετρήσεις επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα: οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς, τέλος, εάν σκοπεύει να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ περιορίστηκε να απαντήσει: «Ίσως».