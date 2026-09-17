Η Τουρκία μπαίνει ξανά σε τροχιά εκλογικού σχεδιασμού, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο 2028 και στην πιθανότητα μιας ακόμη προεδρικής υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για πρώτη φορά από επίσημα χείλη του στενού προεδρικού περιβάλλοντος επιβεβαιώθηκε ότι ο Τούρκος πρόεδρος σκοπεύει να διεκδικήσει νέα θητεία, εφόσον ενεργοποιηθεί η συνταγματική διαδικασία που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Την αποκάλυψη έκανε ο Μεχμέτ Ουτσούμ, επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Νομικών Πολιτικών της τουρκικής προεδρίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, εφόσον η τουρκική Εθνοσυνέλευση αποφασίσει την ανανέωση της εκλογικής διαδικασίας με πλειοψηφία 360 βουλευτών, οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν στις 16 Απριλίου 2028.

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία. Συμπίπτει συμβολικά με την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2017, μέσω του οποίου η Τουρκία πέρασε από το κοινοβουλευτικό σύστημα σε ένα εκτελεστικό προεδρικό μοντέλο, ενισχύοντας σημαντικά τις αρμοδιότητες του προέδρου.

Το συνταγματικό «παράθυρο» για μία ακόμη υποψηφιότητα

Το βασικό ζήτημα αφορά το άρθρο του τουρκικού Συντάγματος που προβλέπει ανώτατο όριο δύο προεδρικών θητειών.

Ο Ερντογάν εξελέγη πρόεδρος για πρώτη φορά το 2014, όταν ίσχυε το προηγούμενο πολιτειακό μοντέλο. Στη συνέχεια επανεξελέγη το 2018 και το 2023 μετά την εφαρμογή του νέου προεδρικού συστήματος.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι θητείες του στο νέο σύστημα ξεκίνησαν ουσιαστικά το 2018, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για ακόμη μία υποψηφιότητα. Η αντιπολίτευση και μέρος νομικών αναλυτών αμφισβητούν αυτή την ερμηνεία, θεωρώντας ότι η προεδρική θητεία του 2014 πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό όριο.

Η λύση που προωθείται από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν είναι μία συνταγματική αλλαγή, αλλά η προσφυγή σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες μέσω κοινοβουλευτικής απόφασης.

Με βάση το τουρκικό Σύνταγμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ανανέωση των εκλογών με 360 ψήφους σε σύνολο 600 εδρών. Σε αυτή την περίπτωση, ένας πρόεδρος που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος.

Το κυβερνητικό μπλοκ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και του εθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) διαθέτει συνολικά 326 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί επιπλέον στήριξη από άλλους βουλευτές για να φτάσει το απαιτούμενο όριο.

Από το «τελευταία θητεία» στην επιστροφή της συζήτησης

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο ίδιος ο Ερντογάν είχε παρουσιάσει επανειλημμένα τις εκλογές του 2023 ως την τελευταία του εκλογική αναμέτρηση.

Μετά τη νίκη του το 2023, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για την «τελευταία του θητεία», ενώ πέρυσι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για πιθανή αναθεώρηση του Συντάγματος, είχε αναφέρει ότι δεν είχε πρόθεση να είναι ξανά υποψήφιος.

Ωστόσο, η πολιτική πραγματικότητα στην Τουρκία φαίνεται να έχει επαναφέρει το ζήτημα στο επίκεντρο.

Ο Μεχμέτ Ουτσούμ εμφανίστηκε πιο ξεκάθαρος από ποτέ, υποστηρίζοντας ότι η προεδρική υποψηφιότητα του Ερντογάν το 2028 θα είναι η «τελευταία» υπό το ισχύον σύστημα.

Η αντιπολίτευση και η μάχη για το 2028

Η συζήτηση για τις εκλογές δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Ερντογάν, αλλά και τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού απέναντί του.

Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει επανειλημμένα πρόωρες εκλογές, ιδιαίτερα μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους ισχυρότερους πιθανούς αντιπάλους του Τούρκου προέδρου.

Η υπόθεση Ιμάμογλου έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Τουρκία, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι δικαστικές διαδικασίες έχουν πολιτικές διαστάσεις, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί παρέμβασης στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, το εσωτερικό της τουρκικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε περίοδο ανακατατάξεων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το ποιος θα είναι τελικά ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν στην κάλπη του 2028.

Τι σημαίνει η κίνηση Ερντογάν για την Τουρκία

Η ανακοίνωση του Μεχμέτ Ουτσούμ δεν αποτελεί ακόμη επίσημη προκήρυξη εκλογών. Για να προχωρήσει το σχέδιο χρειάζεται κοινοβουλευτική απόφαση και πολιτική συμφωνία που σήμερα δεν θεωρείται δεδομένη.

Ωστόσο, η παρέμβαση ενός από τους στενότερους νομικούς και πολιτικούς συμβούλους του προέδρου έχει ιδιαίτερο βάρος.

Ο Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία από το 2003, αρχικά ως πρωθυπουργός και από το 2014 ως πρόεδρος. Έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική φυσιογνωμία της Τουρκίας, με τους υποστηρικτές του να τον θεωρούν ηγέτη που ενίσχυσε τη διεθνή θέση της χώρας, ενώ οι επικριτές του καταγγέλλουν συγκέντρωση εξουσίας και περιορισμό θεσμικών αντιβάρων.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον πραγματοποιηθεί με αυτούς τους όρους, δεν θα αφορά μόνο το ποιος θα κυβερνήσει την Τουρκία μετά το 2028. Θα αφορά και το ίδιο το μοντέλο εξουσίας που διαμορφώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τουρκική πολιτική στα επόμενα χρόνια θα επηρεάσει κρίσιμα ζητήματα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, η σχέση Άγκυρας – ΝΑΤΟ και ο ρόλος της Τουρκίας στις περιφερειακές ισορροπίες.

Το 2028, πλέον, μπαίνει από τώρα στον πολιτικό χάρτη της Τουρκίας.