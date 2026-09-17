Με μια παλιά κοινή τους φωτογραφία από τα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη το 2004 και λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο Γιώργος Χρανιώτης θέλησε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του φίλο.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους αναμνήσεις από τη σχέση τους, περιγράφοντας στιγμές από τα χρόνια που οι δύο άνδρες είχαν στενή επαφή, από τις νυχτερινές τους εξόδους μέχρι τις πιο προσωπικές συζητήσεις που είχαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χρανιώτης, ανατρέχοντας σε μια εποχή που, όπως περιγράφει, οι δυο τους μοιράζονταν αυθόρμητες στιγμές, συζητήσεις και χορούς.

Στην ανάρτησή του μίλησε για τη ζεστασιά που είχε η φιλία τους, θυμούμενος περιστατικά που, όπως φαίνεται, είχαν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του.

«Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που είχα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κύριος. Μάγκας. Ωραίος», έγραψε συγκινημένος.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στις κοινές τους εξόδους, στις εμφανίσεις του Μαζωνάκη που είχε παρακολουθήσει, αλλά και στις στιγμές που συναντήθηκαν σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

«Μπουζούκια που είχα έρθει να σε δω κανα δυο φορές (το ήξερες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky Horror Picture Show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή, στην Κύπρο που ήρθα να σε δω να τραγουδάς, στα καμαρίνια…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Μετά χαθήκαμε λίγο, αλλά οι αγκαλιές μας ήταν πάντα εκεί»

Ο Γιώργος Χρανιώτης σημείωσε πως με τα χρόνια οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και η οικογενειακή ζωή δημιούργησαν απόσταση, χωρίς όμως να χαθεί η αγάπη και η εκτίμηση μεταξύ τους.

«Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορτάσουμε», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία του για μια νέα συνάντηση, αφήνοντας ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα:

«Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς. Και γω και συ. Θα ξανανταμώσουμε Τζωρτζ. Και θα ξαναχορέψουμε. Adios amigo».

Η ανάρτηση του Γιώργου Χρανιώτη συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, με πολλούς να στέκονται στη βαθιά φιλία και στις προσωπικές αναμνήσεις που μοιράστηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.