Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Κρήτης, με συνολικά 139 αλλοδαπούς να εντοπίζονται και να περισυλλέγονται από δύο λέμβους μέσα σε λίγες ώρες.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν 80 άτομα.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε σκάφος της Frontex, ενώ στην περισυλλογή συνέβαλε και φορτηγό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ. Οι 80 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Εναέριο μέσο επιτήρησης της Frontex εντόπισε νέα λέμβο με 59 αλλοδαπούς, περίπου 35 ναυτικά μίλια από το νησί.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στις περιοχές των επιχειρήσεων έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των διασώσεων.

Οι συνεχείς αφίξεις και οι επιχειρήσεις εντοπισμού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στην επιτήρηση των θαλάσσιων περασμάτων και στην ασφαλή περισυλλογή όσων βρίσκονται σε κίνδυνο.