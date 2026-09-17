Μια κινηματογραφική σύλληψη σημειώθηκε στη βορειοανατολική Βραζιλία, όπου ένας 33χρονος άνδρας που θεωρείται ύποπτος για σειρά δολοφονιών εντοπίστηκε από την αστυνομία ενώ προσπαθούσε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε γυναίκα.

Πρόκειται για τον Τζόρλαν Άλβες ντα Σίλβα, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία Παραΐμπα. Βίντεο από τη σύλληψή του δείχνει τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν ενώ φορούσε ριγέ φόρεμα, μακριά μαύρη περούκα, γυναικεία σανδάλια και σκούρα γυαλιά, ενώ είχε βάψει και τα νύχια του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 33χρονος κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί δύο ετών, γεγονός που εξετάζουν οι Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε μαζί του.

Οι αστυνομικοί τού αφαίρεσαν την περούκα, αποκαλύπτοντας την πραγματική του εμφάνιση, πριν προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Οι Αρχές τον συνδέουν με τουλάχιστον 15 δολοφονίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η αστυνομία είχε εντοπίσει νωρίτερα όχημα στο οποίο επέβαινε ο Τζόρλαν μαζί με άλλα άτομα που φέρονται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Ένα άτομο συνελήφθη μέσα στο όχημα, όμως ο 33χρονος κατάφερε αρχικά να διαφύγει, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί λίγο αργότερα.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Τζόρλαν είναι ύποπτος για τουλάχιστον 15 δολοφονίες που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες για λογαριασμό εγκληματικών οργανώσεων.

Ο ισχυρισμός για 80 θύματα

Κατά την ανάκρισή του, ο 33χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι έχει σκοτώσει περίπου 80 ανθρώπους, ένας ισχυρισμός που παραμένει υπό διερεύνηση από τις βραζιλιάνικες Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ισχυρίστηκε ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία όταν ήταν μόλις 13 ετών και ότι είχε περάσει συνολικά πέντε έως έξι χρόνια στη φυλακή για άλλα αδικήματα, πριν αποφυλακιστεί στα τέλη Μαΐου του 2026.

Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται είναι η διπλή δολοφονία δύο επιχειρηματιών στην πόλη Ρίο Τίντο, την 1η Αυγούστου. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο 33χρονος υπέδειξε με ακρίβεια το σημείο όπου είχε ταφεί ένα από τα θύματα.

Εάν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του, θα πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές υποθέσεις της Βραζιλίας

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν αν οι ισχυρισμοί του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, ο Τζόρλαν Άλβες ντα Σίλβα θα ξεπεράσει σε αριθμό θυμάτων τον Πέδρο Ροντρίγκες Φίλιο, γνωστό ως «Ντέξτερ της Βραζιλίας», ο οποίος είχε καταδικαστεί για 71 δολοφονίες, ενώ ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι είχε σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Βραζιλία, με τις Αρχές να προσπαθούν να διασταυρώσουν κάθε στοιχείο πριν καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την πραγματική έκταση της δράσης του 33χρονου.