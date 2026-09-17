Ο απίθανος ΟΦΗ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Europa League και συνεχίζει να τρελαίνει τους οπαδούς του, καθώς νίκησε με 2-0 τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με γκολ των Αϊτόρ και Κανελλόπουλου, για την 1η αγωνιστική.

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με τους Γερμανούς να γίνονται επικίνδυνοι με το σουτ του Βίμερ που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος στο 7′. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, με τους Κρητικούς, από την άλλη πλευρά, να δυσκολεύονται να κρατήσει τη μπάλα αλλά τουλάχιστον αμύνονταν σωστά.

Η Χόφενχαϊμ είχε μια ανούσια υπεροχή και στο 30′ η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να της κάνει τη ζημιά, σε μια φάση που δεν προϊδέαζε για κάτι τέτοιο. Ο Κόντρο, όμως, κατάφερε να πάρει τη μπάλα μετά το βολέ του Χριστογεώργου και πάσαρε στον Αϊτόρ που με ωραίο τελείωμα από κοντά έκανε το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Οι Γερμανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και πίεσαν για την ισοφάριση πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν κατάφεραν όμως να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Η πίεση συνεχίστηκε με το ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Χλόζεκ να απειλεί δύο φορές, στο 48′ και στο 50′, στην πρώτη περίπτωση όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε ενώ στη δεύτερη η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, το Παγκρήτιο ήταν έτοιμο να πανηγυρίσει ξανά, καθώς ο ΟΦΗ βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Αθανασίου που έκανε ωραία το γύρισμα για τον Φούντα, η μπάλα όμως έφυγε ελάχιστα άουτ μετά το τελείωμά του με το αριστερό. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για τους Κρητικούς, με τον Φούντα να αποχωρεί λίγα λεπτά μετά, αφήνοντας τη θέση του στον Νους.

Ο Κόντης συνέχισε τις αλλαγές βάζοντας τον Αποστολάκη στη θέση του Μπουχαλάκη, με τη Χόφενχαϊμ να έχει συνεχώς τη μπάλα στην κατοχή της και να πιέζει για την ισοφάριση, στην οποία πλησίασε στο 78′ με τον Λαμπερί, μετά το γύρισμα του Μπούχερ, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Το παιχνίδι ήταν, όπως αναμενόταν, δύσκολο για τους Κρητικούς, στο 84′ όμως το Παγκρήτιο ξεσηκώθηκε: Κόρνερ του Γκονσάλες, κεφαλιά του Κανελλόπουλου και η μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, με τον ΟΦΗ να παίρνει μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase!

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν (80′ Γκονσάλες), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (69′ Αποστολάκης), Αθανασίου, Φούντας (61′ Νους), Αϊτόρ (69′ Κανελλόπουλος), Κόντρο (80′ Ισέκα).

Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλτσερ): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι (46′ Μακίντα), Καμπάκ, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλαχού, Βίμερ (60′ Κόντε), Χλόζεκ (75′ Ασλάνι), Ντε Κατ (60′ Κράμαριτς), Λάμπερι.