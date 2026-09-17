Με συνθήματα από συνδικαλιστές, διάλογο σε υψηλούς τόνους αλλά και παρουσίαση νέων υποδομών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίστηκε η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στη Θεσσαλία.

Ο υπουργός Υγείας, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην περιοχή, βρέθηκε στον Βόλο και στα Τρίκαλα, όπου εγκαινίασε τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων των δύο πόλεων, ενώ είχε συναντήσεις με διοικήσεις, εργαζόμενους και τοπικούς φορείς.

Η επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο, συνοδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση με συνδικαλιστές που τον υποδέχθηκαν με συνθήματα.

Day 2 – Ημέρα Δεύτερη της περιοδείας μας στην Θεσσαλία…..ο χαμός δείτε το βίντεο pic.twitter.com/PhHb4XT0nP — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 17, 2026

Η αντιπαράθεση με τους συνδικαλιστές στον Βόλο

Σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέγραψε τη στιγμή της άφιξής του στο νοσοκομείο, όπου ομάδα συνδικαλιστών διαμαρτυρόταν για την κατάσταση στο ΕΣΥ.

Ο υπουργός σχολίασε την υποδοχή γράφοντας «ο χαμός», ενώ, σύμφωνα με το βίντεο, είχε σύντομο διάλογο με τους συγκεντρωμένους.

«Επιτέλους, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει», ανέφερε χαρακτηριστικά πριν κατέβει από το όχημά του.

Στη συνέχεια ρώτησε τους εργαζόμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, με τους συνδικαλιστές να αναφέρονται κυρίως στα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο υπουργός απάντησε ότι έχουν ενταχθεί στο δυναμικό επτά νέοι γιατροί, ενώ επικαλέστηκε στοιχεία για τη χρηματοδότηση και το προσωπικό του νοσοκομείου.

Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ανέρχεται σήμερα σε 31,12 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί από 776 εργαζόμενους το 2019 σε 822 σήμερα.

«Γιατί δεν φωνάζατε το 2018 και το 2019;», είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.

Σε ερώτηση εργαζόμενης «αν όλα είναι καλώς καμωμένα, γιατί είμαστε εδώ;», ο υπουργός απάντησε ότι «είστε ειδικευμένοι στο να φωνάζετε, είναι η αγάπη σας αυτή».

Τα νέα ΤΕΠ στον Βόλο και οι δηλώσεις του υπουργού

Μετά την αντιπαράθεση, ο υπουργός Υγείας περιηγήθηκε στους νέους χώρους των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου.

«Εγκαινιάσαμε τα ωραιότερα ΤΕΠ στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της περιοχής.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο οι κάτοικοι του Βόλου θα έχουν περισσότερες δυνατότητες για θεραπείες στην περιοχή τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία.

Η συνάντηση με Μπέο και η επίσκεψη στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Κατά την παρουσία του στον Βόλο, ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε και με τον δήμαρχο της πόλης Αχιλλέα Μπέο.

Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπήρξε και μικρή συγκέντρωση διαμαρτυρίας οικολογικών φορέων.

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο.

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη δράση ομάδας περίπου 60 γιατρών, οι οποίοι πραγματοποιούν εθελοντικές επισκέψεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Μαγνησίας και παρέχουν ιατρικές εξετάσεις στους κατοίκους.

Στα Τρίκαλα: «Έχουμε κάνει το νοσοκομείο καινούργιο»

Η περιοδεία του υπουργού συνεχίστηκε στα Τρίκαλα, όπου εγκαινίασε επίσης τους νέους χώρους των ΤΕΠ του νοσοκομείου.

Σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τρίκαλα, υπέροχη πόλη… Πάμε νοσοκομείο, νέα ΤΕΠ, όλα καινούργια, προχωράμε».

Κατά την παραμονή του στην πόλη, ο υπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τρικάλων, όπου του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα, ενώ είχε συναντήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στο νοσοκομείο Τρικάλων, σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με αλλαγές σε υποδομές όπως σωληνώσεις και δάπεδα, ενώ έκανε αναφορά και στη συμβολή ιδιωτικών χορηγιών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως είπε, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα νέα ΤΕΠ, νέο στεφανιογράφο και αναβάθμιση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Η επίσκεψη στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκε με τον υπουργό να δίνει έμφαση στις νέες υποδομές του ΕΣΥ, ενώ οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα στελέχωσης και καθημερινής λειτουργίας των νοσοκομείων.