Ένα νέο μέτωπο στις προσπάθειες ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρχές της Λιθουανίας, μετά τον εντοπισμό 12 σηράγγων που είχαν κατασκευαστεί κάτω από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, με σκοπό τη διέλευση μεταναστών.

Οι σήραγγες εντοπίστηκαν το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, ο οποίος ενημέρωσε τη Βουλή στο Βίλνιους για την κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα.

«Παρατηρούμε ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο BNS, σημειώνοντας ότι η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί αυξανόμενη απειλή.

Όπως ανέφερε ο Λιθουανός υπουργός, οι υπόγειες διαδρομές αποτελούν πλέον μια νέα μέθοδο παράνομης εισόδου στη χώρα, καθώς οι οργανωμένοι διακινητές αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας.

Οι χώρες της Βαλτικής κατηγορούν τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, όπως και η Λετονία και η Πολωνία, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι διευκολύνει τη μεταφορά μεταναστών από περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Οι χώρες αυτές έχουν ενισχύσει τα μέτρα φύλαξης, κατασκευάζοντας συνοριακούς φράχτες και αυξάνοντας την παρουσία των συνοριακών δυνάμεων, ενώ αντίστοιχα περιστατικά με υπόγεια περάσματα έχουν καταγραφεί και σε άλλα σημεία των συνόρων με τη Λευκορωσία.

Η κυβέρνηση στο Βίλνιους υποστηρίζει ότι η κατάσταση απαιτεί συνεχή προσαρμογή των μηχανισμών ασφαλείας, καθώς οι μέθοδοι των διακινητών αλλάζουν διαρκώς.

Ραντάρ και ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό σηράγγων

Μετά την ανακάλυψη των σηράγγων, η λιθουανική συνοριοφυλακή έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο δράσης, ενώ ενισχύεται η συνεργασία με τη Frontex, την ευρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας των συνόρων.

Παράλληλα, οι αρχές δοκιμάζουν συστήματα ραντάρ που μπορούν να ανιχνεύουν κινήσεις κάτω από το έδαφος και προχωρούν στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό υπόγειων κατασκευών.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη ζήτημα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η μετανάστευση, η ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.