Ο ΟΦΗ πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και η Ελλάδα πλησίασε κι άλλο στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, η οποία στέλνει απευθείας στη League Phase του Champions League την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αποκλείστηκε πρόωρα από την Ευρώπη, οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα μας όμως φροντίζουν ώστε να προσθέτουν βαθμούς στην εθνική συγκομιδή.

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ήρθαν και αυτές των Ολυμπιακού και ΟΦΗ στο Europa League, εν αναμονή της έναρξης της League Phase του Europa Conference League όπου θα συμμετέχει ο Παναθηναϊκός.

Έτσι, η Ελλάδα πλησίασε ακόμη περισσότερο στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, η οποία είναι και ο μεγάλος στόχος καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πάει απευθείας στη League Phase του Champions League.

H βαθμολογία της UEFA

9) Τουρκία 49.875 (4/5)

10) Τσεχία 45.125 (4/5)

11) Πολωνία 45.125 (2/5)

12) ΕΛΛΑΔΑ 45.012 (4/5)

13) Νορβηγία 38.612 (4/5)

14) Δανία 38.306 (4/4)

15) Κύπρος 34.693 (2/4)