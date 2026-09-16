Τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση.

Οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που διήρκεσε περίπου 17 ώρες. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, την οποία αρνούνται, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Λάκη Γαβαλά, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram αναφέρθηκε στην απόφαση να μεταφερθούν οι δύο γιατροί στη ΓΑΔΑ, συνδέοντάς την με μια δική του δύσκολη περίοδο, το 2011.

Όπως έγραψε, τότε είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο και είχε παραμείνει στη ΓΑΔΑ μαζί με την αδελφή του, Νότα.

«Καλημέρα, φίλοι μου. Με αυτήν την κατάσταση και την απόφαση να μεταφέρουν τους γιατρούς στη ΓΑΔΑ, ήρθαν στο μυαλό μου οι ώρες και οι μέρες που περάσαμε εγώ και η αδελφή μου, Νότα, το 2011. Η παραμονή μας εκεί ήταν ένας μήνας, σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει, όσον αφορά τη βρομιά, τη διαχείριση, τη συγκατοίκηση με εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές, φονιάδες, απαγωγείς, και οι μόνοι φοροοφειλέτες εγώ και η αδελφή μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο σχεδιαστής έθεσε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερη έρευνα γύρω από επιχειρήσεις που, όπως υποστήριξε, προσφέρουν υπηρεσίες υγείας και «πουλούν ελπίδα».

«Άρα, η τιμωρία των 2 ιατρών έχει ήδη αρχίσει… Άραγε, μπορεί αυτό να είναι η αρχή έρευνας για τον τρόπο που λειτουργούν κάποιες ανειδίκευτες επιχειρήσεις που πουλούν ελπίδα; Ο θάνατος του λατρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη ας χρησιμεύσει ως case study πολλαπλών συγκυριών…», έγραψε.

Ο Λάκης Γαβαλάς υποστήριξε ακόμη ότι, όσο προχωρά η δικαστική έρευνα, αναμένεται να εξεταστούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία της υγείας του τραγουδιστή, αλλά και τις συνθήκες γύρω από τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

«Άλλωστε, το θέμα αυτό θα αναλυθεί και θα βγουν αρκετά στοιχεία της πορείας της υγείας του εκλιπόντος, καθώς και οι συμπεριφορές, οι εύνοιες, οι πιέσεις, οι βοήθειες, οι προτροπές, οι απαιτήσεις σε αυτούς που ήταν γύρω του…», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Λάκης Γαβαλάς έκανε μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας:

«ΔΟΛΩΜΑ ΣΠΑΝΙΟ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ… Να δούμε, όμως, τώρα ποιος θα απολαύσει την… ψαριά του».

Με τα λόγια αυτά, ο γνωστός σχεδιαστής άφησε αιχμές και έθεσε ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης, την ώρα που η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη.