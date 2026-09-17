Σε μια σφοδρή και ασυνήθιστα δημόσια αντιπαράθεση έχει εμπλακεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον κόμη Σπένσερ, αδελφό της πριγκίπισσας Νταϊάνα, με αφορμή ένα αμφιλεγόμενο βιβλίο απομνημονευμάτων για τη ζωή και τον θάνατό της. Ο βασιλιάς Κάρολος κατηγορείται ότι, αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊάνα το 1997, είπε αναλγητα στον κόμη Σπένσερ «θα την ξεχάσουμε σύντομα», σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν στη Daily Mail.



Ωστόσο, το Παλάτι αντέδρασε με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο, εκφράζοντας την οργή του για τους ισχυρισμούς και επιχειρώντας να τους αμφισβητήσει ανοιχτά.



«Αν και δεν σχολιάζουμε βιβλία ως ζήτημα αρχής, ο Μεγαλειότατος λαμβάνει υπόψη ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.



Η διατύπωση αυτή θυμίζει την απροσδόκητα αυστηρή απάντηση της βασίλισσας Ελισάβετ στους ισχυρισμούς περί ρατσισμού από τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ το 2021, με το σχόλιο ότι «οι αναμνήσεις ενδέχεται να διαφέρουν».

Αποκαλύψεις που ξύνουν παλιές πληγές

Η διαμάχη απειλεί να σκιάσει μια πολυάσχολη ημέρα για τη βασιλική οικογένεια – με τον Βασιλιά, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη Κέιτ να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις, και τον πρίγκιπα Χάρι να πραγματοποιεί την πρώτη του μεγάλη δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το βιβλίο του κόμη Σπένσερ, Swan Song: Diana, My Sister, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται έτοιμο να ανοίξει ξανά μια πολύ δύσκολη περίοδο στη νεότερη ιστορία της βασιλικής οικογένειας – γραμμένο από τη σκοπιά της ίδιας της οικογένειας Σπένσερ.

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μιας ιδιαίτερα δημοφιλούς προσωπικότητας, είχε δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα, στο οποίο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατηγορήθηκαν ότι δεν έδειξαν συναίσθημα και ενσυναίσθηση, ενώ φάνηκαν αποκομμένα από το δημόσιο αίσθημα.



Ο συναισθηματικός και προκλητικός λόγος του κόμη Σπένσερ στην κηδεία της επιδείνωσε το σύννεφο πικρίας που σκίαζε τον αιφνίδιο θάνατο της Νταϊάνα. Αυτό το βιβλίο προσφέρει μια εσωτερική ματιά σε εκείνα τα γεγονότα. Στο δημοσιευμένο απόσπασμα, ο κόμης Σπένσερ αναφέρει ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας τον υπέβαλε σε ένα «ξέσπασμα οργής» όταν εκείνος επέμεινε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, τότε 15 και 12 ετών, να περπατήσουν στη νεκρική πομπή.

Ο κόμης Σπένσερ έγραψε στο βιβλίο: «Εξαπέλυσε από το τηλέφωνο αυτό που πάντα εκλάμβανα ως τη συσσωρευμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα και τον τρόμο του που ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ από τον θάνατό της. ‘Να είσαι σίγουρος,’ σφύριξε, ‘θα τη ξεχάσουμε σύντομα’».

"We'll forget her soon enough": Princess Diana's brother claims King Charles told him "we'll forget her soon enough" before her funeral. https://t.co/wB0V4nBhNi — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

Ο Τσαρλς Σπένσερ λέει ακόμα, στα αποσπάσματα που δημοσίευσε η Daily Mail, ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος ήταν «σε κατάσταση έκστασης» αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα το 1997, πιθανότατα επειδή αυτό σήμαινε ότι ήταν πλέον ελεύθερος να παντρευτεί ξανά. Υποστηρίζει επίσης ότι “και άλλα πρόσωπα στο Παλάτι ένιωσαν ανακούφιση, αν όχι και ικανοποίηση” από τον θάνατό της, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.



Ο Τσαρλς Σπένσερ λέει στο βιβλίο ότι μίλησε με τον Κάρολο λίγο αφότου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της Νταϊάνα. «Σε αντίθεση με τους άλλους συνομιλητές μου, οι οποίο έμειναν εμβρόντητοι, ανίκανοι να διατυπώσουν συλλυπητήρια και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εκείνος ακουγόταν σε έκσταση, σαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Κάνοντας τώρα μια αναδρομή, υποψιάζομαι ότι η πρώτη αντίδρασή του πρίγκιπα θα πρέπει να ήταν ότι σκεφτόταν περισσότερο το πώς αυτό το συμβάν θα τον απελευθέρωνε για να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, παρά να συνειδητοποιήσει την απώλεια εκείνης που δεν αγαπούσε», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πρωτοφανείς πιέσεις και παράλληλες βασιλικές εμφανίσεις

Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που απορρίπτεται από το Παλάτι, το οποίο τον θεωρεί εντελώς ξένο προς τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου με βαθιά συμπονετική φύση, ο οποίος εκείνη την περίοδο διαχειριζόταν το δικό του πένθος και αυτό των δύο γιων τους.



Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το να περπατάει πίσω από το φέρετρο της μητέρας του σε ηλικία 12 ετών ήταν κάτι που κανένα παιδί «δε θα έπρεπε να κληθεί να κάνει». Το 2017, δήλωσε στο BBC ότι δεν «είχε άποψη για το αν αυτό ήταν σωστό ή λάθος», αλλά «κοιτάζοντας πίσω», ήταν περήφανος που ήταν μέρος εκείνης της ημέρας.



Νωρίτερα την Τετάρτη, έγινε γνωστό ότι αντίτυπα του ανεπισήμαντου βιβλίου του κόμη Σπένσερ είχαν κλαπεί από φορτηγό στην Ολλανδία.



Ο Τζούλιαν Πέιν, πρώην γραμματέας επικοινωνίας του μονάρχη, δήλωσε στο BBC ότι τα φερόμενα σχόλια του βασιλιά στο βιβλίο «απλώς δεν είναι γλώσσα που αναγνωρίζω».



Ο ίδιος τόνισε, σύμφωνα με άρθρο του BBC, ότι η «ιδιαίτερα ασυνήθιστη» δήλωση από το Παλάτι αποδεικνύει την «ένταση των συναισθημάτων που πρέπει να υπήρχαν ώστε να νιώσουν την ανάγκη να βγουν έξω και να το διορθώσουν».