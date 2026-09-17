Ο ΟΦΗ νίκησε με 2-0 τη Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και έχει ήδη εξασφαλίσει σχεδόν 6,4 εκατ. ευρώ από την UEFA, έχοντας μπροστά του ακόμη επτά παιχνίδια, τουλάχιστον.

Οι Κρητικοί ζουν ιστορικές στιγμές, ζουν εποχές Έγκεν Γκέραρντ με την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ και κατ’ επέκταση της επιστροφής τους στην Ευρώπη, όπου τα πάνε εξαιρετικά.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play off του Europa League εξασφαλίζοντας το ποσό των 4.310.000 ευρώ για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης και σε αυτό προστίθεται το value pillar που είναι 1.620.000 ευρώ.

Το ποσό, έτσι, ανεβαίνει στα 5.930.000 ευρώ και αν σε αυτά προσθέσουμε και τις 450.000 ευρώ που είναι το μπόνους νίκης στη League Phase, τότε ο ΟΦΗ έχει ήδη εξασφαλίσει 6.380.000 ευρώ και έχει μπροστά του τουλάχιστον επτά αγώνες ακόμη.