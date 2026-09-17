Ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος δήλωσε ότι είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park.

Όπως σημείωσε «προστίθεται έτσι μια ακόμη ψηφίδα στη μεγαλύτερη ανάπλαση που δημιουργείται στην Ευρώπη, μια παρέμβαση εμβληματική λόγω της σημασίας που αποκτά σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε», συνέχισε, «ότι είναι μια επένδυση που επιτέλους γίνεται πράξη μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας. Μια δέσμευση του 2019 που δικαιώνει το σύνθημά μας: “το είπαμε και το κάνουμε”».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάστηκε πολύς συντονισμός για να φτάσουμε στο σημείο αυτό και συνέχισε: «Πράγματι διασχίζοντας την παραλιακή διαπιστώνει κανείς ότι το Ελληνικό παίρνει ήδη μια νέα μορφή. Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι αντιλήφθηκαν ότι δεν δημιουργείται μια περίκλειστη πόλη για λίγους αλλά ένας φιλόξενος προορισμός για όλους».

«Το Sports Park», είπε ακόμα, «δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Με βάση την σχετική παραχώρηση θα αναβαθμιστούν γυμναστήρια και γήπεδα σε όλο το λεκανοπέδιο από την Λάμδα. Αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή σε μια εθνική προσπάθεια με κατασκευές και ανακαινίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων με εκατοντάδες έργα σε όλη τη χώρα. ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, Καυτατζόγλειο κ.α. Μιλάμε για εκτεταμένο πρόγραμμα που κινητοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλουμε η άσκηση να μπορεί να μπει πια στη ζωή των πολλών και ειδικά των παιδιών μας και των εφήβων. Η άσκηση είναι το καλύτερο αντίδοτο στις οθόνες».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι: «Για την κυβέρνησή μας και για εμένα προσωπικά η επένδυση στον αθλητισμό αποτελεί μια βαθιά κοινωνική επένδυση».

Το έργο αυτό το οποίο παραδίδεται σήμερα αποτυπώνει μια από τις πολλές όψεις του κυβερνητικού μας οράματος. Με μαρίνες, πάρκα και η πόλη ξαναστρέφεται στη θάλασσα. Από την άλλη θα κάνουμε σύντομα εγκαίνια στα κτίρια των πρώην βασιλικών τμημάτων στο Τατόι ενώ και στη Θεσσαλονίκη ξεκινά η ανάπλαση της ΔΕΘ ενώ το πάρκο Παύλου Μελά λειτουργεί ήδη. Μια συστηματική προσπάθεια βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων ειδικά στις μητροπόλεις μας. Και είναι απτές αποδείξεις της προόδου της πατρίδας μας. Σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Κάθε υπόσχεση μετατρέπεται σε πραγματικότητα.