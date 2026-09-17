Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας, Ραφαέλ Λουθάν, εξήγησε για ποιο λόγο το φετινό Σούπερ Καπ θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.

Τον προηγούμενο μήνα οι Ίβηρες ανακοίνωσαν ότι το Σούπερ Καπ, στο οποίο θα συμμετέχουν οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Σοσιεδάδ θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη το διάστημα 2-7 Φεβρουαρίου 2027.

Τα τελευταία χρόνια η διοργάνωση γινόταν στη Σαουδική Αραβία, φέτος όμως προτιμήθηκε η Τουρκία και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας εξήγησε πως δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε για λόγους ασφαλείας.

«Η απόφαση να διεξαχθεί το Ισπανικό Σούπερ Καπ του 2027 στην Κωνσταντινούπολη ελήφθη κυρίως από τη χρονική σύμπτωση με το Ασιατικό Κύπελλο στη Σαουδική Αραβία και όχι από ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σύμπτωση με το Ασιατικό Κύπελλο. Φέτος, η συμμαχία μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας μάς έδωσε επίσης τη δυνατότητα να έρθουμε στην Κωνσταντινούπολη», είπε ο Ραφαέλ Λουθάν.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέτικο και Σοσιεδάδ έμειναν ικανοποιημένες από τη διευθέτηση του θέματος και ευχαρίστησε τις Μπεσίκτας, Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε για την παραχώρηση των γηπέδων και των υποδομών τους.