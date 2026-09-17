Νέα δεδομένα για το πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (17/09/2026), με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση, την ΕΛ.Α.Σ. να ακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται στην τρίτη θέση.

Η μέτρηση καταγράφει την πρόθεση ψήφου, την αναγωγή των ποσοστών, την εκτίμηση για την κατανομή των εδρών, αλλά και τις απόψεις των πολιτών για ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Στο 23,8% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – 14,3% η ΕΛ.Α.Σ.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8%, με την ΕΛ.Α.Σ. να βρίσκεται στο 14,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο στο 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%.

Το 5,7% επιλέγει «άλλο κόμμα», ενώ το 14,7% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ή δεν απαντά. Λευκό, άκυρο ή αποχή επιλέγει το 3,3%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να φτάνει συνολικά το 18%.

Σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουλίου, η ΝΔ παραμένει στο 23,8%, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί οριακά από το 14,4% στο 14,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από το 9,1% στο 10,2%.

Στο 29% η ΝΔ στην αναγωγή – 17,4% η ΕΛ.Α.Σ.

Στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 6,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9% και η Φωνή Λογικής με 3,8%.

Το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο 2,3%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο στο 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 7,1%.

Η εκτίμηση για τις 300 έδρες

Με βάση την αναγωγή των ποσοστών, η MRB εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταλάμβανε 118 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 54 και το ΠΑΣΟΚ 38.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 29 έδρες, το ΚΚΕ με 21, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 16 και από 12 έδρες η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής.

Με αυτή την εκτίμηση, η ΝΔ βρίσκεται στις 118 έδρες, ενώ το αριθμητικό άθροισμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 156 έδρες. Το συγκεκριμένο άθροισμα αφορά αποκλειστικά την εκτίμηση της κατανομής των εδρών και δεν αποτελεί πρόβλεψη ή εκτίμηση για μετεκλογική συνεργασία.

Στο 16,8% η δυνητική ψήφος για κόμμα Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 4,9% δηλώνει ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε», ενώ το 11,9% απαντά ότι «μάλλον θα το ψήφιζε». Συνολικά, το 16,8% δηλώνει κάποια πιθανότητα να στηρίξει ένα τέτοιο κόμμα.

Στον αντίποδα, το 13,8% απαντά «μάλλον δεν θα το ψήφιζε» και το 65,4% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζε», ενώ το 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μητσοτάκης 23,7% και Τσίπρας 14% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23,7%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 14%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 6,9% και ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 6,1%. Μαρία Καρυστιανού και Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνουν από 4,1%, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,3%.

Το 23,5% απαντά «κανέναν», ενώ το 9,2% επιλέγει «άλλον».