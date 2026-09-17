Νέα στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, περιλαμβάνονται στο δελτίο του ΕΚΑΒ.

Στο έγγραφο που συμπλήρωσαν οι διασώστες καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή, ενώ περιγράφεται και η κατάσταση στην οποία βρήκαν τον τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο στις 9 Σεπτεμβρίου για πλασμαφαίρεση, όταν υπέστη την κρίσιμη επιδείνωση και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Τι αναφέρει το δελτίο του ΕΚΑΒ

Το δελτίο του ασθενοφόρου συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».

Παράλληλα, καταγράφεται η κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο 54χρονος τραγουδιστής:

«Βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη».

Στο έντυπο σημειώνεται επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή όταν έφτασαν οι διασώστες.

«Τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση»

Για όσα αντίκρισαν οι διασώστες στο ιατρείο μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Όπως ανέφερε, οι διασώστες βρήκαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση και τον τοποθέτησαν αμέσως οριζόντια, προκειμένου να συνεχίσουν την προσπάθεια ανάνηψης.

«Τον έβαλαν οριζόντια, έκαναν ό,τι απαιτούνταν, δυστυχώς δεν ανατάχθηκε, τον κατέβασαν με οξυγόνο στο ασθενοφόρο και από εκεί τον μετέφεραν στο ΕΛΠΙΣ», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στο σημείο δεν γνώριζαν, σύμφωνα με όσα αντίκρισε το πλήρωμα, να κάνουν ΚΑΡΠΑ και ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε από τους διασώστες.

«Όταν πήγαν οι διασώστες τον βρήκαν σε ημικαθιστή θέση και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι. Αυτό δεν είναι ΚΑΡΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο γιατρός έφτασε μέχρι το ασθενοφόρο αλλά δεν τον συνόδευσε

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε και στην παρουσία γιατρού κατά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο.

Όπως είπε, ο γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο, ωστόσο δεν ακολούθησε το πλήρωμα στο νοσοκομείο.

«Δεν τον συνόδευσε ο γιατρός, έφθασε στο ασθενοφόρο, όταν άκουσε ότι πάμε στο ΕΛΠΙΣ δεν ακολούθησε», ανέφερε.

Το δελτίο του ΕΚΑΒ και οι μαρτυρίες των διασωστών περιλαμβάνονται πλέον στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.