Νέες πληροφορίες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν θα φυλακιστούν όπως οι υπόλοιποι κρατούμενοι, αλλά θα τοποθετηθούν σε ειδικούς χώρους για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά, ο γιατρός θα σταλεί σε VIP πτέρυγα στον Κορυδαλλό, όπου, σύμφωνα με το Mega, θα βρίσκεται μαζί με τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με το Mega, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, με το ίδιο σκεπτικό να εφαρμόζεται και στην περίπτωση της συζύγου του, ενώ και οι δύο θα προαυλίζονται ξεχωριστά.

Η γιατρός, λοιπόν, θα σταλεί σε κελί δίπλα στην Ειρήνη Μουρτζούκου, ενώ δίπλα της θα βρίσκεται και η μητέρα του 3χρονου Άγγελου από την Κρήτη, η οποία κρίθηκε ένοχη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του παιδιού της, έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε και ο σύντροφός της.

Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκιση

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σκεπτικό της απόφασης για προσωρινή κράτηση αναφέρεται πως στην περίπτωση που οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φύγουν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο είναι ύποπτοι να τελέσουν και νέα εγκλήματα.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφού κατά την κρίση τους, δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο ικανό να αποτρέψει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. Αυτό ήταν και το στοιχείο που, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων και τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας, οδήγησε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών.

Η απόφαση για προφυλάκιση φέρεται να στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι οι δύο γιατροί με πράξεις και παραλείψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, παρεμποδίζοντας παράλληλα κάθε είδους έρευνα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλαν προηγουμένως στις κατάλληλες εξετάσεις, έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό ανακριτή και εισαγγελέα σημειώνεται ότι οι γιατροί παρέλειψαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.