Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε μετά τον θάνατό της με το βραβείο Americana Lifetime Achievement Award, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στα Americana Honors & Awards 2026.

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι είχε προλάβει να βιντεοσκοπήσει ένα μήνυμα, στο οποίο εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της για το βραβείο που έλαβε και, σύμφωνα με τη Page Six, ανέφερε:

«Γεια σας, είμαι η Ντόλι. Είναι τιμή μου να λαμβάνω το Lifetime Achievement Award από την Americana Music Association.

Η μουσική που σήμερα αποκαλούμε Americana είναι η μουσική με την οποία μεγάλωσα στα βουνά Smoky Mountains. Είναι η ίδια μουσική που με οδήγησε πίσω στο Ανατολικό Τενεσί το 1997, για να γράψω και να ηχογραφήσω το άλμπουμ μου “Hungry Again”.

Εκείνο το πρότζεκτ άνοιξε πραγματικά τον δρόμο για μια σειρά από άλμπουμ που άλλαξαν την πορεία της καριέρας μου με πολλούς τρόπους. Τώρα, νέοι θαυμαστές ανακάλυψαν αυτά τα άλμπουμ, νέες κοινότητες της Americana μουσικής τα αγκάλιασαν και, κοιτάζοντας πίσω σήμερα, βλέπω εκείνη την περίοδο της καριέρας μου ως ένα είδος μουσικής αναγέννησης.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην AMA που με τιμούν με αυτό το βραβείο. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και να ξέρετε ότι θα σας αγαπώ για πάντα».

Δείτε το βίντεο: