Το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Κύπρο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (24/8).

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία, Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει την ευκαιρία να κάνει νέες δοκιμές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Σινσινάτι

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κύπρος Διεθνής Φιλικός Αγώνας

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Σινσινάτι

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Οσασούνα – Λεβάντε LaLiga

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Φιορεντίνα Serie A