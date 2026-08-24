Επίσημη είναι πλέον η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κίτρινους».

Ο 28χρονος άσος αφού ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε επίσημα από την ΠΑΕ. Στο πρώτο του πέρασμα στον Άρη ο Γκαρθία είχε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης αναφέρει:

«Ο Manu Garcia είναι εδώ! Ο 28χρονος διεθνής Ισπανός μέσος, μετά από 1,5 χρόνο, επέστρεψε στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα φοράει και πάλι τη φανέλα του ΑΡΗ.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Manuel Garcia Alonso, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Manu Garcia, που αγωνίζονταν στην Sporting Kansas City, γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Οβιέδο της Ισπανίας και στην πρώτη του θητεία με την φανέλα της ομάδας μας (Ιούλιος 2022-Φεβρουάριος 2025) κατέγραψε 63 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις».

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Μανού Γκαρθία, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Είμαι χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή μου στον ΑΡΗ.

Όπως είπα και στις δηλώσεις που έκανα στο αεροδρόμιο, τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης από τους φίλους της ομάδας και αυτό με γέμισε με πολλή χαρά. Και θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τους ευχαριστήσω.

Όπως έκανα και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα μου, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας».