Σε ανεξάρτητη έρευνα για 21 περιστατικά που περιλάμβαναν καταγγελίες για ανθρωποκτονίες, βιασμούς, βασανιστήρια και αυθαίρετες συλλήψεις σε βάρος αυτόχθονων Μπάκα στο εθνικό πάρκο Οντζάλα-Κοκούα εμπλάκηκε το όνομα της African Parks, από το διοικητικό συμβούλιο της οποίας αποχώρησε ο πρίγκιπας Χάρι.

Τα περιστατικά βίας από φύλακες της περιβαλλοντικής ΜΚΟ στο Δημοκρατία του Κονγκό είχαν έρθει στο φως τον Ιανουάριο του 2024 μετά από αποκαλύψεις της Mail on Sunday και του Tagesschau. Η οργάνωση παραδέχθηκε τον Μάιο του 2025 την ύπαρξη βαιοπραγιών από μέλη του προσωπικού της, ενώ το δικηγορικό γραφείο Omnia διενήργησε έρευνα, τα αναλυτικά αποτελέσματα της οποίας δεν δημοσιοποιήθηκαν κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης και η θέση του δούκα του Σάσεξ

Η περιβαλλοντική οργάνωση, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και διαχειρίζεται 24 προστατευόμενες περιοχές σε 13 αφρικανικές χώρες, τοποθετήθηκε για τη λήξη της συνεργασίας αναφέροντας:

«συμφώνησαν από κοινού πως έπειτα από υπηρεσία δέκα ετών, είχε έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ο επίσημος ρόλος του, στο πλαίσιο μιας φυσιολογικής ανανέωσης της διοίκησης».

Η ΜΚΟ συμπλήρωσε επίσης πως ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου:

«δεν απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του δούκα του Σάσεξ δήλωσε πως ο ίδιος είναι:

«υπερήφανος για τα δέκα χρόνια που πέρασε στους κόλπους της African Parks και στηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διοίκησης του οργανισμού».

Παράλληλα, η επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου του σημειώνει:

«Η δέσμευσή του υπέρ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην Αφρική παραμένει αναλλοίωτη και εκείνος συνεχίζει να στηρίζει την αποστολή του African Parks».

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 2020 μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μάρκλ και τα παιδιά τους, διετέλεσε πρόεδρος του οργανισμού από το 2017 έως το 2023, οπότε και μετακινήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εγκατάσταση της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο.