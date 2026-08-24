Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» και αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, τοποθετήθηκε τόσο για την εξέλιξη στην καριέρα του, με τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, όσο και στην απόφασή του να απέχει από την Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση:

«Αν είχα ενημερωθεί από πριν θα προσπαθούσα να δώσω λύση. Ούτως ή άλλως προσπαθούμε να επιστρέψει. Ο ίδιος θα πάρει την απόφαση πότε θα είναι έτοιμος. Έχω μιλήσει, αλλά όχι γι’ αυτό το θέμα. Και ο ίδιος είχε την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και την εγκυμοσύνη της συζύγου του.

Προφανώς και ο προπονητής τον ήθελε. Ο καθένας έχει κάνει τη δική του προσπάθεια για να επιστρέψει. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να σεβαστούμε πως είναι ένα προσωπικό θέμα η αποχώρησή του από τις επόμενες κλήσεις και όχι διά παντός».

Όσον αφορά στο πώς βλέπει τη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα κάνουμε προσπάθεια και κάνουμε. Δεν εκλείπει ο λόγος. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε πως προηγείται η οικογένειά του. Μιλάμε για ένα παιδί 23 ετών με δύο παιδιά. Εγώ είμαι 43 με δύο παιδιά και ορισμένες φορές νιώθω πως δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ».

Για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ σχολίασε: «Είναι μία φυσική εξέλιξη. Είναι ένα παιδί που από τον Ιβάν Σαββίδη έως τον τελευταίο που βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελε να μείνει εδώ. Δεν έχει όριο το ταλέντο του. Φυσικά και μπορεί να παίξει στην Μπαρτσελόνα, όπως είπε ο Πέλκας. Δεν θα μπορούσε να μείνει για πάντα στην Ελλάδα.

Πάντα θα προκαλούσε αντιδράσεις η φυγή του, όποτε και αν συνέβαινε. Υπάρχει στεναχώρια καθώς όλοι τον θεωρούμε δικό μας παιδί. Είναι μία απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη που κανείς δεν ήθελε να πιστέψει. Δεν χωράει το ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ελλάδα. Όταν πωλείται ένας αγαπημένος παίκτης οι φίλαθλοι αντιδρούν με έναν τέτοιο τρόπο».