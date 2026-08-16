Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, είχε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου.

Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε επίσης η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επικείμενη ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο και στον συντονισμό των δύο χωρών στο πλαίσιο αυτό.