Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μερικές σημαντικές αλλαγές στους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών. Η αλλαγή του Κανονισμού 261/2004 βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαδικασιών και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το αργότερο στις αρχές του 2027.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις χειραποσκευές και αναφέρει πως οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει αρχικά να εμφανίζουν στον επιβάτη την τιμή του εισιτηρίου που περιλαμβάνει χειραποσκευή καμπίνας, ακόμη κι αν αυτή είναι ακριβότερη. Στη συνέχεια, ο ταξιδιώτης θα μπορεί να επιλέξει τη φθηνότερη βασική τιμή, εφόσον δεν επιθυμεί να μεταφέρει χειραποσκευή.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιχειρεί να κάνει πιο ξεκάθαρο από την αρχή το πραγματικό κόστος ενός αεροπορικού ταξιδιού.

Θέση δίπλα στα παιδιά και περισσότερη προστασία σε καθυστερήσεις

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ότι παιδιά κάτω των 14 ετών θα πρέπει να κάθονται μαζί με τον συνοδό τους, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη θα ισχύει για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και για εγκύους.

Σε περίπτωση ακύρωσης, οι επιβάτες θα συνεχίσουν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική μεταφορά, αυτό που αλλάζει όμως είναι η διαδικασία, η οποία θα γίνει πιο άμεση, καθώς προβλέπεται αυτόματη επιστροφή χρημάτων αντί για αναμονή εβδομάδων.

Για τους επιβάτες που αντιμετωπίζουν μεγάλη καθυστέρηση προβλέπεται επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο τηλεφωνικές κλήσεις. Αν χρειαστεί διανυκτέρευση, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει δωρεάν ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Παράλληλα, οι επιβάτες θα έχουν εννέα μήνες για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης, ενώ οι αεροπορικές θα πρέπει μέσα σε τέσσερις ημέρες να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τη διαδικασία διεκδίκησης.

Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ολοκληρωθούν οι τελευταίες τυπικές και νομικές διαδικασίες.