Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή των Νεόκτιστων στον Ασπρόπυργο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00, κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες φέρεται να άνοιξαν πυρ με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 25χρονος. Από τα σκάγια τραυματίστηκε επίσης ένας 14χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.