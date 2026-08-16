Δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν σήμερα, 16 Αυγούστου, στην παραλία της Αγίας Τριάδας, με θύματα έναν 18χρονο και μία 60χρονη.

Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης προχώρησαν άμεσα σε ΚΑΡΠΑ, απινίδωση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, καταφέρνοντας την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και στους δύο.

Αφού σταθεροποιήθηκαν, διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, έξι διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.