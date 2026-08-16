Ένα επεισόδιο ξυλοδαρμού με αφορμή μια θέση στάθμευσης σημειώθηκε στην Πάρο, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονη συζήτηση στο νησί. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ οδηγού ταξί και υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο υπάλληλος στάθμευσε μια «γουρούνα» της επιχείρησης σε σημείο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται για τη στάθμευση των ταξί.

Πώς σημειώθηκε το επεισόδιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν και αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις.

Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί φέρεται να κινήθηκε εναντίον του υπαλλήλου, να τον έπιασε από τον λαιμό και να τον έριξε πάνω στο όχημα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται, παράλληλα, ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό ταξί με κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Το επεισόδιο σταμάτησε μετά την παρέμβαση άλλων παρευρισκόμενων, οι οποίοι χώρισαν τους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με κατοίκους του νησιού, το περιστατικό συνδέεται και με ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της πιάτσας των ταξί και τη στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, όπου, όπως υποστηρίζεται, δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση ώστε να αποφεύγονται ανάλογες εντάσεις.

Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί

Μετά το περιστατικό σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγού ταξί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής.

Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για την ιατροδικαστική εξέταση του άνδρα που φέρεται να τραυματίστηκε. Η σχετική έκθεση αναμένεται να συμπεριληφθεί στη δικογραφία, προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση των τραυμάτων.

Στη συνέχεια, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Τι λέει ο Σύλλογος Ταξί Πάρου

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ταξί Πάρου καταδικάζει το περιστατικό και δηλώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν τον κλάδο.

Ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε μορφή βίας και ζητά συγγνώμη από τον ηλικιωμένο άνδρα, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία για τη συμπεριφορά του πρώην συναδέλφου τους.

Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει ότι το βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί καταγράφει μόνο ένα μέρος της αντιπαράθεσης.

Όπως αναφέρει, είχαν προηγηθεί γεγονότα τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, συνέβαλαν στην κλιμάκωση της έντασης. Ο Σύλλογος διευκρινίζει, πάντως, ότι η αναφορά αυτή δεν αποτελεί δικαιολόγηση ή αποδοχή της βίαιης συμπεριφοράς.

Παράλληλα, επισημαίνει την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί κατά τη θερινή περίοδο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο φόρτος εργασίας δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η εκδοχή του οδηγού ταξί

Ο ίδιος ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά το περιστατικό, δίνει διαφορετική εκδοχή για όσα προηγήθηκαν.

Μιλώντας στον Alpha, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, αλλά ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε.

«Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», υποστήριξε.

Ο οδηγός εξέφρασε παράλληλα τη λύπη του για το περιστατικό, αναγνωρίζοντας ότι οι εικόνες που καταγράφηκαν δημιουργούν αρνητική εικόνα για την Πάρο και τον κλάδο των ταξί.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω», ανέφερε.

Η διαμάχη για την πιάτσα των ταξί

Σύμφωνα με τον οδηγό, το επεισόδιο δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα έντασης που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα για τη χρήση του χώρου στάθμευσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα, καταγγέλλοντας ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης χρησιμοποιούσε τον χώρο για «γουρούνες» και για την εξυπηρέτηση πελατών της επιχείρησης.

Υποστήριξε ακόμη ότι η πρακτική αυτή δημιουργούσε προβλήματα στους οδηγούς ταξί και είχε οδηγήσει και στο παρελθόν σε αντιπαραθέσεις.

Ο οδηγός χαρακτήρισε τον υπάλληλο «εριστικό» και «προκλητικό», ενώ επανέλαβε ότι, κατά τη δική του εκδοχή, δέχθηκε πρώτα λεκτική και στη συνέχεια σωματική επίθεση.

«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος», ανέφερε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης, ενώ οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.