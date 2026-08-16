Στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (15/8) αστυνομικοί του Τμήματος Καλαμαριάς, καθώς φέρεται να προμήθευσε αλκοολούχα ποτά σε επτά ανήλικους.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές για την προστασία των ανηλίκων και την αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά.

Έλεγχοι σε 41 ανήλικους και 6 καταστήματα

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν 41 ανήλικοι ,

, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ,

, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την κίνηση ανηλίκων στην περιοχή.

Στόχος των ελέγχων ήταν η πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, αλλά και ο εντοπισμός και η αποτροπή περιπτώσεων στις οποίες ανήλικοι καταναλώνουν ή προμηθεύονται αλκοολούχα ποτά.

Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων και την αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την πώληση και διάθεση αλκοόλ σε παιδιά.

Η σύλληψη της 35χρονης στην Καλαμαριά αποτελεί μία ακόμη υπόθεση που καταγράφεται στο πλαίσιο των ελέγχων, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρησιακές δράσεις σε καταστήματα και σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση ανηλίκων.